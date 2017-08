Blois : faux rebonds sur le parquet de la salle du Jeu de Paume

Selon les informations de notre confrère de la Nouvelle République, il va falloir changer fissa le parquet tout neuf de la salle du Jeu de Paume, avant dimanche après midi. En effet, il a été constaté qu’il “gondolait”, lors des entrainements de l’ADA Blois basket. Impossible dès lors d’y faire jouer le match amical contre Poitiers dans ces conditions.

La salle du Jeu de Paume, ce “trois en un” à 25 millions d’euros qui doit être inauguré en grande pompe les 2 et 3 septembre par le public invité à un freestyle show le samedi soir et un match de basket dimanche à 16h (Blois-Poitiers), démarre donc sa carrière par un sacré couac dont il conviendra de rapidement trouver les raisons… et les solutions.

Car – et toujours selon la NR citant le directeur de la salle Bertrand Gillard – c’est en montant et démontant le parquet pour les joueurs de l’ADA qu’a été constaté ce phénomène de “tuilage”. Or c’est une des spécificités de la salle du Jeu de Paume : elle est “normalement” transformable à la fois en salle de basket, en salle de concert ou en hall d’exposition, meeting divers et/ou évènements culturels. Si le parquet gondole à chaque opération…

Des “faux rebonds” qui la fichent mal à quelques mètres de la ligne d’arrivée et du saladier de sangria de l’inauguration… pour un projet qui fut longtemps une Arlésienne locale, au chantier qui a déjà pris beaucoup de temps. Il faudra sans doute remettre la main au panier pour palier ce probable défaut de fabrication, cet ultime “rebondissement”. Peut-être les élus blésois auraient-ils dû toucher du bois ?

F.S.