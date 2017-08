My Loire Valley racheté par le Crédit Agricole

Le site Internet pure player (100% digital) “My Loire Valley” a été acheté par le Crédit Agricole Centre-Loire. C’est le site Internet de la Rep qui le révèle le 29 août, mais la nouvelle remonterait en fait au 4 août.

Ce site web, créé par Jérôme Richard, et qui réalise la promotion touristique du Val de Loire, de Nevers à Saint-Nazaire. Il est né il y a quatre ans, et ses contributeurs rédigent rédactionnels et publirédactionnels touristiques, évènementiels, sportifs, tout en partageant des photos – généralement bien léchées – sur les réseaux sociaux. La communauté de “suiveur” serait (selon le site de la Rep) de 215.000 “followers”.

My Loire Valley, au modèle économique incertain comme beaucoup de start-up numériques, est abritée au Lab’O à Orléans. Elle emploie deux salariés, qui doivent rester en place assure le Crédit Agricole. C’est le responsable digital de la banque verte Luigi Del Moral qui encadrera le site. Le Crédit Agricole est déjà présent au Lab’O, par le biais d’un partenariat avec le “Village by CA”.