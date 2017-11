Poétiques plaques de rues de Mifa Mosa à Orléans

Souriante et malicieuse signalisation. Depuis de nombreuses semaines fleurissent ici et là, tout contre les plaques de nom de rues de la ville d’Orléans, de jolies créations. Illustrant à doux renfort de jeux de lignes poétiques certains noms de voies orléanaises, ces œuvres de l’artiste de rue Mifa Mosa joyeusement colorées, style mosaïque appliquée et pixel art, apportent un charme certain aux murs de la cité. A suivre le nez en l’art ! Emaux, jeux de mots, jeux de ligne et émotion garantis !

La galerie des rues réalisées par notre photographe et cycliste

A suivre le nez en l’art !

J.-D.B.