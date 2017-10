Agora sur RCF: Richard Ramos (MoDem) droit dans ses bottes

Une émission Agora consacré à une actualité très chaude vendredi à 11h 30 sur RCF avec Magcentre: invité pour parler notamment de son travail de député et de ses coups de gueules sur l’alimentation et l’agriculture, Richard Ramos député du Loiret, sortait tout juste d’un entretien avec la rectrice Katia Beguin

Il avait chaussé ses bottes de sept lieux pour aller au rectorat et symboliquement montrer son attachement à la ruralité et, en l’occurrence, à l’implantation d’un nouveau lycée dans le Loiret à Châteauneuf-sur-Loire. Interrogé par Sophie Deschamps et Christian Bidault, Richard Ramos s’est prononcé sur la crise du glyphosate, le Ceta (accord de libre-échange avec le Canada). Il a aussi livré ses analyses sur l’émergence d’un centre politique en France et à Orléans.

Ecouter l’émission Agora: