Rachat de la Charpenterie par Orléans: l’opposition va saisir le préfet

Dès le début de la semaine prochaine, l’opposition orléanaise va saisir le préfet et la Chambre régionale des comptes. En cause, le rachat par la ville de la halle Charpenterie, le bâtiment de la place de Loire à Orléans. Pour la gauche socialiste et écologiste, soucieuse de l’intérêt et des deniers des citoyens, il s’agit comme le dit Corinne Leveleux-Teixeira (PS) de “jouer notre rôle d’élus d’opposition…si nous ne le faisions pas, nous n’honorerions pas notre mandat”, En partie vide depuis 2016, depuis le départ de Passion culture”, la Charpenterie vient d’être racheté par la ville 7,5 millions d’euros.

“La ville l’aura payé deux fois”, explique Jean-Philippe Grand (EELV). “Il s’agit par cette saisine de s’assurer que tout est conforme à l’intérêt public”, poursuit l’opposition qui n’évoque pas de soupçons de montage délictueux, mais qui trouve que Casino qui avait acheté la Charpenterie 1,4 millions il y a dix ans, alors que Serge Grouard était maire, a été très bien traité. “La ville a été bienveillante avec un opérateur privé“, estime Jean-Philippe Grand.

En attendant Cultura

Selon toutes probabilités c’est l’enseigne Cultura (groupe Leclerc) qui devrait s’installer en lieu et

place de Passion culture la librairie de Sylvie Champagne qui a du fermer ses portes en 2016

pour cause de loyer exorbitant, de 240 000€ par an. “Pour maintenir cette enseigne culturelle, nous avions proposé à la majorité, fin 2015, que la ville rachète la halle. A l’époque on nous a dit que ce n’était pas possible”, se souvient Corinne Leveleux-Teixeira, “et maintenant la ville rachète des locaux vides, on ne voit pas quel est l’intérêt public à ce rachat”.

Une politique de rustines

Contrôler le type de commerce susceptible de s’implanter à un endroit stratégique de la ville, alors qu’était annoncé…une salle de sport, argue la majorité. “Un coup on laisse faire, un coup on intervient…C’est une politique de rustines, mais il n’y a pas de véritable politique commerciale”, estime Corinne Leveleux-Teixeira. “Ce n’est pas en implantant une locomotive qu’on va traiter la crise profonde du commerce de centre ville“. Avec notamment une rue des Halles, rénovée à grand frais, où des commerces périclitent.

A la Charpenterie, dans un premier temps, Olivier Carré l’a indiqué en conseil municipal, le loyer proposé à cette grande enseigne sera modéré. Alors, demande l’opposition qu’en sera t-il des autres locataires, bars et restaurants, qui payent actuellement des loyers élevés à Casino?

Reste à savoir maintenant si la Chambre régionale des comptes, via ou non le préfet, retiendra cette requête de l’opposition. Mais quoi qu’il en soit, comme le feuilleton du bateau “l’Inexplosible”, et la gestion calamiteuse du port plus en amont, la Charpenterie va continuer encore quelques temps de jouer les serpents de mer des bords de Loire.

