Région: une élue FN, Martine Raimbault, passe chez Philippot

Martine Raimbault, élue sur la liste régionale Front National dans le Cher, a décidé de quitter le groupe, en expliquant qu’elle n’est plus en accord avec la ligne du FN. Elle a depuis rejoint le micro-parti de Florian Philippot, les Patriotes. Michel Chassier, Président du Groupe FN, lui a rappelé qu’elle avait été élue dans un scrutin de liste, “après avoir manœuvré pour être en position éligible.”

Le FN lui demande de démissionner de son mandat, “dès lors qu’elle n’a plus aucune légitimité pour représenter les électeurs qui nous ont fait confiance.”. Michel Chassier estime qu’il “s’agit en fait d’une double trahison, vis à vis des électeurs et vis-à-vis des engagements, qu’elle avait signés lors de son investiture”. Même chose à Vierzon où la tête de liste du FN, Bruno Bourdin lui a demandé de démissionner en raison d’une présence à minima de Mme Raimbault en mairie.

Et Michel Chassier de commenter: “encore faudrait-il pour cela que Madame Raimbault ait le sens de l’honneur ?”

Les règlements de compte continuent au FN.