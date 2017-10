Coupe du monde de sabre à Orléans: Manon Brunet en bronze, les Italiennes étaient trop fortes

Alors qu’en 2016 la Marseillaise avait fait chavirer le Zénith d’Orléans, c’est l’hymne italien avec ses accents d’opérette, Fratelli d’Italia, qui a retenti samedi soir. On aurait pu d’ailleurs le rebaptiser, “sorelle d’italia” (les soeurs d’Italie), tant les deux lauréates Rossella Grégorio et Loreta Gulotta, sourires aux lèvres semblaient proches et complices sur le podium, première et deuxième de cette 20 ème coupe du monde de sabre.

Sur la troisième marche, l’Orléanaise Manon Brunet pouvait se consoler puisqu’elle n’a été battue en demi-finale que par la vainqueur, Rosella Gregorio.

Cécilia Berder, pourtant numéro 2 mondiale, n’avait elle, pas franchi la fin de matinée battue au Palais des sports en 16 ème, où se sont déroulés samedi matin les éliminatoires où s’alignaient 175 sabreuses venues du monde entier.

Queroli en quart

Lea deuxième française à avoir atteint le stade des quarts de finale fut l’espoir Caroline Queroli

(19 ans) qui a réussi l’exploits de sortir en 16 ème la championne olympique en titre, la Russe Yana Egorian (15-12), mais échouant aux portes des demies face à la Roumaine Bianca Pascu (15-10).

Manon Brunet avait, au premier tour, battu 15-11 sa coéquipière du Cercle d’escrime orléanais, Laura Réguigne. En tableau de 32, elle dominait la Russe Sofia Pozdniakova sur le score de 15 touches à 12 avant de se faire quelques frayeurs face à l’Italienne Arianna Errigo. La Française l’emportait d’une touche, 15-14.

Une victoire qui la propulse en quarts de finale et lui ouvre les portes d’un Zénith bien garni ou elle rencontre une autre Italienne, Irene Vecchi médaillée de bronze aux derniers championnats du monde. Soutenue par son public, Manon Brunet, quatrième mondiale et quatrième aux JO de Rio, Manon pugnace et explosive, prend rapidement l’avantage et son adversaire ne reviendra pas. Elle s’impose 15 touches à 11.

En demi-finale, face à une troisième Italienne, Rossella Gregorio, la Française fait face à plus forte qu’elle. Elle tombe sur une athlète tout en puissance, campée sur des cuisses impressionnantes. Menant 8-6 à la pause, la vice-championne d’Europe en titre, ne laissera pas Manon l’Orléanaise revenir. Elle s’incline 9 touches à 15, mais décroche une belle médaille de bronze.

En finale vite expédiée, Rossella Gregorio a remporté l’épreuve, s’imposant contre sa compatriote Loreta Gulotta (15-6). Avec un tel tir groupé les Italienne partiront largement favorites de l’épreuve par équipe qui se jouera dimanche au Palais des sports d’Orléans (à partir de 9h30).

Podium de l’épreuve individuelle

1- Rossella GREGORIO (ITA)

2- Loreta GULOTTA (ITA)

3- Manon BRUNET (FRA)/Bianca PASCU (ROU)

———————————————————————————-

La France en argent par équipe

Les sabreuses Manon Brunet, Cécilia Berder, Caroline Queroli et Charlotte

Lembach, décrochent une belle deuxième place à l’issue d’une finale remportée par les

Russes 45 touches à 32.Pour leur entrée en compétition en T16, les filles de Jean-Philippe DAURELLE l’emportent sur la Biélorussie 45 touches à 42. En quarts de finale, contre les USA, les françaises déroulent et s’imposent 45-32.

Elles décrochent leur place en demi-finale au détriment d’une équipe Coréenne, deuxième au

classement mondial, qui oblige les sabreuses tricolores à beaucoup de concentration. Cécilia

Berder réalise un excellent dernier relais (5-0) et envoie la France en finale 45-39.

En finale, face à la Russie, le quatuor français est dominé dès le début de la rencontre. Les sabreuses s’accrochent mais le match tourne à l’avantage des Russes qui l’emportent 45 touches à 32. C’est donc avec une belle deuxième place par équipes de l’équipe de France que se conclut cette 20ème édition de la coupe du monde de sabre dames, trophée BNP Paribas d’Orléans.

Podium de l’épreuve par équipes

1- Russie

2- France

3- Corée