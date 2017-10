Caroline Janvier, députée du Loiret, cent jours plus tard…

Après les 100 premiers jours de son mandat, intensifs, Caroline Janvier va tirer un premier bilan de son travail à l’Assemblée Nationale. Ce sera la mardi 31 octobre, à la campagne, à la salle des fêtes de Boulay-les-Bares, au coeur de cette sixième circonscription où elle a été élue en juin dernier. Une réunion publique qui se terminera par un échange questions-réponses avec la salle. Le “renouveau” dont se targue les députés de LREM c’est de faire “différemment et de façon lisible pour le citoyen”.

.

En amont, cette réunion sera alimentée par les échanges tirés de ce que le parti d’Emmanuel Macron a intitulé, “les laboratoire législatifs“ et qui consistent à regrouper une dizaine de volontaires sur des thèmes. Ainsi le 2 novembre le “laboratoire” aura pour thème la formation professionnelle. “Ces laboratoires” explique la députée, “visent à faire participer de façon concrète les citoyens au travail parlementaire :préparation des futurs projets de loi, rédaction de questions écrites au gouvernement, élaboration de questionnaires à destination des habitants de la circonscription, etc.

L’objectif de ces réunions publiques et de ces laboratoires est de mettre en place un espace de débat et de dialogue entre citoyens et parlementaire”.

Ces techniques ont été mises au points lors d’un séminaire du 20 septembre organisé pour les députés de LREM et baptisé “Réinventez l’Assemblée Nationale”, et qui a débouché sur onze “innovations démocratiques”‘.

39 maires à rencontrer

Dans les mois qui viennent Caroline Janvier a pour projet de rencontrer tous les maires de sa circonscription soit 39 édiles ce qui représente 95 000 habitants, et d’établir avec eux “une relation privilégiée et continue”.

Ces grands travaux parlementaires ne se font pas sans une équipe d’assistants, à Paris et en circonscription. L’équipe de Caroline Janvier est composée de Nadège Condat (27 heures par semaine) qui a pour mission la gestion de l’agenda de la députée, de la réponse aux courriers et aux sollicitations, et sera la collaboratrice en charge du lien avec Orléans et son agglomération.

Robin Troutot (35 heures par semaine) est chargé de la préparation du travail parlementaire

(veille, aide rédactionnelle aux questions écrites et orales, revues de presse, analyse des textes de

loi). D’origine magdunoise, il est le collaborateur qui est en charge du lien avec le territoire de la

Communauté de communes des Terres du Val de Loire. A l’assemblée, Caroline Janvier est membre de la Commission permanente des Affaires sociales, membre du groupe Agriculture, membre de l’Union Inter Parlementaire et Présidente du groupe d’amitié avec la Russie.

Une permanence rue de Patay

Etienne Damprunt (9h par semaine) est en charge de la logistique liée à la permanence et ses

équipements, ainsi que celle liée à l’organisation des réunions publiques ; domicilié à Coinces, il

est le collaborateur qui est responsable du lien avec le territoire de la Communauté de communes

de Beauce Loirétaine. Enfin, Cyril Luche (8h par semaine) est le coordinateur de l’équipe des collaborateurs. Chargé de l’organisation générale, il suit et coordonne les actions des trois autres collaborateurs. Il est également responsable de la gestion du budget et de la comptabilité des frais de mandats (IRFM), laquelle sera rendue publique.

“Il a semblé important d’avoir des collaborateurs très présents sur le territoire, afin de

faire le relais”, explique Caroline Janvier qui souhaite garder un lien très étroit avec les élus de son territoire grâce à la mise en place de « laboratoires législatifs » dans lesquels elle

proposera, “à des petits groupes de citoyens de participer au travail parlementaire.”

La permanence de Caroline Janvier qui permettra à cette équipe de fonctionner est installée au 19 rue de Patay à Orléans.

Elle est ouverte au public : Lundi : 9h30 – 12h30, Mardi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

Jeudi : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h. En dehors de ces horaires, il est possible de prendre rendez-vous avec Caroline Janvier et/ou ses collaborateurs.

Elle sera accessible :

• par téléphone au 02.38.73.62.40

• par mail : caroline.janvier@assemblee-nationale.fr

La permanence est accessible aux personnes à mobilité réduite.