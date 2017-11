Loiret: la ministre des Transports ne ferme pas la porte à la ligne Orléans-Châteauneuf

La porte reste ouverte à la réouverture de la ligne voyageurs entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire. C’est selon le président de la région Centre-Val de Loire ce qui ressort de l’entretien qu’il a eu jeudi matin à Paris avec la ministre chargée des transports Elisabeth Borne.

Dès juillet, le chef de l’Etat avait parlé d’une “pause” dans la construction de nouvelles grandes infrastructures ferroviaires; “Elle a une position ouverte sur ce projet, l’Etat continue d’être intéressé”, nous a indiqué jeudi François Bonneau qui a plaidé pour cette ligne de 28 km propre à

désengorger la deux fois deux voies saturée. L’enquête publique a d’ailleurs débuté le 16 octobre et se poursuivra jusqu’au 22 novembre. Une solution ferroviaire à plus de 200 millions d’euros (dont 40 de l’Etat prévus au contrat de plan) et qui, comme la souligné François Bonneau auprès de la ministre qui dépend du ministère de Nicolas Hulot, permettra “un gain en consommation en CO2”, en réduisant la circulation des voitures sur cet axe saturé.

Autre volet examiné lors de cette entretien, le transfert de trois lignes d’équilibre du territoire (les grandes lignes) de l’Etat vers la région. Une convention avait été signée avec Bernard Cazeneuve alors Premier ministre avec à la clé 460 millions versés par l’Etat pour l’aide à la rénovation de Paris-Nevers, Paris-Orléans-Blois-Tours et Bourges-Montluçon. Une première tranche de 49 millions y sera consacrée en 2018 et François Bonneau a demandé à Mme Borne que cet engagement soit confirmé avant le 31 décembre 2017. Là encore c’est en bonne voie.

Troisième volet de cet échange, la rénovation de Chartres-Courtalain, dont la région ne veut pas assumer seule la facture -plus de 40 millions d’euros- de ces travaux qui auraient du être assumés par l’Etat. “Je souhaite que l’Etat prenne 50% à sa charge”, a indiqué François Bonneau, sans semble t-il obtenir d’accord ferme du ministère.