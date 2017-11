A Orléans, Anne Perbal s’expose avec âme et beauté

A Orléans, voici une vitrine, celle de la Librairie Nouvelle, charmante place de La République, où elle est volontairement captive et captivante. Chorégraphe et danseuse, également plasticienne, Anne Perbal propose ce samedi aux passants , à l’invitation de “Orléans hors les murs” , et avec l’attentif accueil de la librairie La Nouvelle Librairie, un extrait de sa nouvelle création “Tillandsia”, nom d’une plante, fille de l’air qui se nourrit, sans racines et sans terre, de l’onde des vents qui parcourt notre atmosphère sensible.

En vérité, tout s’appuie, ici, avec une délicatesse souriante et une insistante, envoûtante et minimaliste intensité échevelée , sur la musique aux délicieuses et prenantes suggestions ondoyantes du compositeur japonais Rioji Ikeda.

Dans la douce et alerte capitale régionale, cet extrait d’une nouvelle œuvre d’Anne Perbal, pièce d’une sève tendre et énergique, paysage mouvant et émouvant du corps, performance dont on ne ne peut que succomber a la beauté d’âme et à l’élégance altière, hymne limpide et déroutant de beauté à la Vénus de Botticelli , œuvre d’une funambule précieusement irisée d’une brassée de longues herbes hautes, introduit, avec grâce, un triptyque.

Avis aux amateurs, l’intégralité de “Tillandsia” sera ainsi créée, le 7 avril prochain, à La Fabrique de Meung-sur-Loire. Elle s’accompagnera de photographies intimistes d’Isabelle Whyte, partenaire éloquente de l’interprète, et de bustes de couture sur pieds décorés par une belle chorégraphe dont on avait récemment découvert avec bonheur “Romance 17”, réjouissante et délicate création proposée par Martin Naser Gousset en septembre dernier, au Théâtre de verdure d’Orléans.

Pour mémoire, Anne Perbal, d’une mordante humilité, artiste humble et économe de mots, créatrice attentive étonnée et cependant souriante à toute écoute, est aussi associée à la nouvelle aventure de Maud Le Pladec à la tête du Centre chorégraphique national d’Orléans. Une très belle nouvelle.

Jean-Dominique Burtin.

A découvrir: Samedi 4 novembre, quatre représentations de dix minutes, à 15 h 30, 16 heures, 16 h 30 et 17 heures.

Les spectateurs assistent aux représentations depuis la Place de la République, Orléans.