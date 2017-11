Ligue 2: l’USO a mangé du lionceau, mais Sochaux must go on 3-3!

Après avoir perdu le Nord contre Valenciennes, puis avoir laissé Lorient filer à bon port, le tonnerre de Brest a offert à l’USO une victoire à l’extérieur en forme de hold-up, avec Thomas Renault en Arsène Lupin de la surface de réparation et Perrin en Gunner de la victoire au son du canon. Restait à confirmer à domicile, de revenir à la source de la clé du maintien en Ligue 2 : la victoire régulière dans ses bases, devant son public, celle qui échappait au voisin tourangeau depuis le mois d’août, avant que Tours ne soit, ce soir, en pleine Bourg.

Renault ou Peugeot ?

A l’heure où l’on s’interroge sur la pertinence de regrouper les départements de la partie berrichonne de la région, à celle où seul un Piqué sépare la Catalogne du reste de l’Espagne, un match USO-Sochaux est, avant toute chose, un duel de marques entre la firme historique de Montbéliard et le portier de nuit des guêpins, bref, Thomas Renault contre Peugeot ou les tribulations des Chinois de Franche-Comté sur les plates bandes du plus populaire des élus de la métropole.

Tom Novembre

Comme l’an passé, le goal emblématique de l’uso, véritable successeur à trente ans de distance du grand Patrick Viot dans la légende du club, a reconquis tranquillement sa place de numéro un, du moins durant la galère de l’entorse au genou de Gallon. Comme un oiseau sans aile, notre « Tom Novembre » renaît de ses cendres à 33 ans, anticipant Pâques dès la Toussaint. Et même la tristesse de la disparition de Francois Bordas, grand joueur et formateur de l’Arago des années Giscard, ne peut gâcher le plaisir de la fête.

Dès les premières minutes, les visiteurs du soir se montrent dangereux et il faut un grand et scénique Renault pour que l’USO garde sa tenue de route et son espace vital à la 10e dans un beau face à face. Et à la 15e, c’est Cambon qui manque de peu de marquer d’une tête qui frôle la barre, sur un corner de Bouby.

D’un but, l’autre

Enfin à la 19e, Benkaid est déséquilibré dans la surface alors qu’il armait sa reprise. Le penalty est transformé par Karim Ziani : 1-0 pour l’USO.

Benkaid devient intenable sur son aile droite et provoque la défense sochalienne.

Mais sur une rapide contre-attaque, Sochaux égalise par Berenguer à la 27e : 1-1.

Sochaux continue à profiter des erreurs de la défense orléanaise pour menacer les cages de Renault, sûr dans ses sorties. Et après une faute sur Poha, Benkaid récupère une mauvaise passe dans la surface sochalienne pour crucifier le portier sochalien. 2-1 !

Mais moins d’une minute plus tard, nouveau coup de théâtre dans cette pièce de boulevard, une magnifique frappe d’Alphonse se loge droit dans la lucarne de Renault : 2-2 à la 38e ! Et c’est loin d’être fini : à la 41e, il faut à nouveau un grand Renault pour détourner une tête cadrée, puis à nouveau la 44e pour bien bloquer un tir au ras du sol.

Benkaid-Ziani, saison 2

Dès la reprise, Cissokho remplace Poha, blessé. Les Orléanais reviennent avec de meilleures intentions, en particulier de mieux soigner leurs relances, calamiteuses en première période. Ils obtiennent deux corners en trois minutes, puis N’Goma récupère un excellent ballon à la 51e , mais oublie malencontreusement de tirer, et d’en tirer profit. A la 53e, il faut toutefois, on ne s’en lasserait pas, une parade en deux temps de Renault pour sauver sa cage. Sur le contre, Benkaid file et provoque un second penalty : rebelote pour Ziani, 3-2 pour l’USO !

A la 67e, une succession de remises à une touche de balle met Benkaid en situation de placer une belle frappe rasante, difficilement repoussée par Prévot. La chance orléanaise passe…

Juventus d’Orléans: péchés de jeunesse et espérance

Car à la 74e sur un décalage de Ziani puis un centre de Furtado, Benkaid seul au point de penalty rate la balle de break en sortant sa tête.

Bouby et Perrin multiplient les prouesses techniques et se mettent au diapason du maestro Renault, et on pense s’acheminer vers la victoire de l’USO quand à la 84e l’arbitre accorde un penalty, mais cette fois à Sochaux ; il est transformé par Martin qui prend Renault à contrepied. 3-3!

Les 4 000 spectateurs n’ont pas à regretter d’avoir bravé la bise de début novembre. Espérons que l’USO ne regrette pas au printemps les deux points qui ont filé dans les six dernières minutes. La route du maintien est encore longue, mais cette équipe joue, enthousiasme par son culot et sa solidarité, irrite par ses erreurs. Après le derby de la Coupe de France à bien négocier à Chartres, le déplacement à Quevilly sera déjà décisif : une victoire chez le mal classé normand le reléguerait à 17 points derrière les Orléanais, pratiquement à la mi-saison. Pour l’instant, tout va bien.

Paul Jozet

US Orléans Loiret Football 3-3 FC Sochaux Montbéliard

Buteurs : Ziani (20ème s.p., 55ème s.p.) et Benkaid (38ème) pour Orléans ; Bérenguer (28ème), Alphonse (39ème) et Martin (86ème s.p.) pour Sochaux

Composition de l’USO : Renault – Furtado (Seidou, 87ème), Monfray, Cambon, Pinaud – Poha (Cissokho, 46ème), Bouby, N’Goma – Perrin, Benkaid (Nabab, 89ème), Ziani (c).