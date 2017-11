Laurent Wauquiez en terrain conquis à Châteauroux

C’était jeudi soir, à Châteauroux, Laurent Wauqiez, grand favori pour la présidence des Républicains était en terrain conquis bien avant d’entrer en scène, salle Barbillat-Touraine. Devant un parterre de près de 2150 personnes. Sur les terres de Gil Averous, Sarkozyste patenté comme lui, le président de la grande région Auvergne-Rhône- Alpes venait en Berry pour rencontrer les adhérents LR et les sympathisants dans le cadre de sa campagne pour la présidence du mouvement LR.

Une visite plus ou moins apprécié par la tweetosphère locale avec des “quelle joie à Châteauroux, quelle joie encore de retrouver Laurent Wauquiez, homme de valeur favori des sondages et peut-être en 2022 Président de la République”, pourquoi pas !! mais aussi des « L’Indre avait voté en majorité pour Monsieur Fillon. Averous, sarkozyste de la première heure a accueilli Wauquiez, autre sarkozyste et énarque. Quel gâchis ! »

Toute la jeune garde LR, celle qui était déjà au rendez-vous de la fête de la violette à Souvigny-en- Sologne, à la fin du mois de septembre, se devait d’être présente autour du leader d’une Droite qui se veut « vraiment de Droite, et de valeurs : le travail, la méritocratie républicaine, les classes moyennes, la laïcité et le refus du communautarisme ». ». Gil Averous donc, mais aussi Guillaume Pelletier, député du Loir-et- Cher et président des LR au conseil régional, ainsi que le député de la circonscription de La Châtre, Nicolas Forissier, étaient rassemblés autour du potentiel nouveau patron des LR. Une présence que le premier magistrat castelroussin expliquait par «cette visite intervient à un moment important où notre famille a besoin d’un chef et Laurent Wauquiez incarne les qualités que l’on attend d’un président pour affirmer une ligne claire dans une attitude de rassemblement, un peu comme l’avait fait Nicolas Sarkozy».

F.Simoes