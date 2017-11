Laissez-vous guider à Orléans !

Pour les 20 ans de sa collection de guides « Un Grand Week-end », Hachette a sorti de nouvelles éditions dont « Un Grand Week-end à Orléans et ses environs ». De quoi (re)découvrir certains quartiers, certaines tables, ‘shoppiner’ tendance… bref de prendre le temps de vivre l’essentiel de la cité le temps d’un week-end.

Pratico-pratique avant tout et bien illustré, ce guide, qui tient aussi bien dans la main que dans la poche, vous conduira partout dans le centre d’Orléans jusque dans les ruelles les plus improbables. Répertorié en 8 quartiers et zones naturelles, ce guide compile tous les sites incontournables à visiter, toutes les bonnes adresses où se poser (tables, restaurants gastronomiques, bars à cocktails…), les boutiques tendance où faire son shopping (créateurs, arts de la table, épicerie fines…) et les produits 100% terroir à découvrir, sans oublier les hébergements et les concerts, fêtes et festivals à ne pas manquer.

Loire, canal, forêt, vignes… Ce guide vous invite aussi à sortir de la cité johannique pour pousser dans l’Orléanais alentour : châteaux de La Ferté Saint-Aubin, Sully-sur-Loire, Meung-sur-Loire, étang de La Vallée, Arboretums des Grandes Bruyères… Diffusé à 12 000 exemplaires dans certaines librairies de la ville ainsi qu’à l’Office de Tourisme, ce guide est une petite bulle d’oxygène à s’offrir pour un week-end en famille ou entre amis.

Attention toutefois à ne pas se laisser influencer par les étoiles marquant le niveau d’intérêt des sites qui ne reflètent pas toujours la réalité. Chacun ira donc de sa propre perception au gré de ses envies.

Un Grand Week-end Orléans et ses environs. Ed. Hachette. 144 p., 8,95 €.

E.B.