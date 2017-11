Ligue 2: La Berrichonne réalise une belle opération, 2 à 1 à Ajaccio

Six matches sans défaites pour … l’AC Ajaccio avant le passage de La Berrichonne dans l’île de beauté. Série terminée pour les Corses mais toujours en cours pour Châteauroux. Avec deux buts pour Benrhama (20e) et Boukari (85e), les Castelroussins poursuivent leur quête de points face aux grosses cylindrées. La Berrichonne qui est venue empocher son troisième succès à l’extérieur (2-1) depuis le début de la saison mais a aussi complété son tableau de chasse des leaders : Reims, Nimes et Ajaccio, les trois équipes du podium ont toutes chuté contre La Berri. Là, les joueurs de Jean-Luc Vasseur ont, une fois encore, réalisé le coup parfait à l’extérieur.

Après une succession de rencontres où la défense castelroussine était à la rue, les Bleu et rouge ont resserré les rangs pour n’encaisser que trois buts au total des quatre dernières rencontres. Huit points sur douze possibles, pour cette même série sans revers. Pointée en dixième place, la Berrichonne peut envisager de s’installer dans le ventre mou du classement. La venue du FC Tours sur la pelouse de Gaston-Petit, dans une petite quinzaine de jours, pour un derby régional, doit confirmer ce renouveau berrichon.