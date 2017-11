Orchestre Symphonique d’Orléans: aux rythmes des sonorités russes

Le chef Marius Stieghorst entame sa quatrième saison à la tête de l’Orchestre Symphonique d’Orléans, « saison sur le thème de la nature aussi riche, variée et originale que la précédente », avec une formation de 68 musiciens, pour un premier rendez-vous aux rythmes des sonorités russe.

“Scènes russes”

Alexandre Borodine : Prince Igor : Danse Polovtsienne n°17

Les Danses polovtsiennes offrent l’exemple le plus spectaculaire de l’exotisme musical russe, d’une sensualité âpre, sauvage, et d’une rare virtuosité orchestrale. L’Orchestre interprétera la 17è danse avec la participation du Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans.

Alexandre Aroutiounian : Concerto pour Trompette et Orchestre en la bémol majeur

Alexandre Aroutiounian remporte un vif succès que ce soit en Arménie ou à l’étranger pour ses œuvres qui, pour la plupart, sont inspirées de la musique folklorique traditionnelle d’Arménie. L’une de ses œuvres les plus célèbres est sans doute ce concerto pour trompette composé en 1950. Il s’agit de sa sixième « grande » composition.

Dans le milieu musical, David GUERRIER est parfois surnommé « l’extraterrestre ».

En effet, c’est le seul musicien qui soit parvenu à maîtriser à la fois la trompette et le cor, cette association étant morphologiquement extrêmement difficile.

David Guerrier interprétera le concerto d’Aroutiounian et certains d’entre vous ont déjà eu le plaisir de l’entendre avec l’Orchestre, en avril 2014

Pyotr Ilytch Tchaïkovsky : Symphonie n°4, op.36 TH27, en fa mineur

Cette symphonie a été créée le 10 février 1878 à Moscou, sous la direction de Nikolaï Rubinstein. Le travail sur cette symphonie coïncide avec le début des relations épistolaires entre Tchaïkovsky et Nadejda von Meck. C’est à elle («à mon meilleur ami») que Tchaïkovski l’a dédiée et lui a écrit « vous y trouverez des échos de vos idées et de vos sentiments les plus profonds.»