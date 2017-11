Marie Hélène Lafon aux Temps Modernes à Orléans

Rencontre avec

Marie-Hélène Lafon autour de son roman “Nos vies”

Le Franprix de la rue du Rendez-Vous, à Paris. Une femme, que l’on devine solitaire, regarde et imagine. Gordana, la caissière. L’homme encore jeune qui s’obstine à venir chaque vendredi matin… Silencieusement elle dévide l’écheveau de ces vies ordinaires. Et remonte le fil de sa propre histoire.

“Nos vies” est le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon. Il aurait pour sujet la ville et ses solitudes.

« J’ai l’œil, je n’oublie à peu près rien, ce que j’ai oublié, je l’invente.J’ai toujours fait ça, comme ça, c’était mon rôle dans la famille, jusqu’à la mort de grand-mère Lucie, la vraie mort, la seconde.

Elle ne voulait personne d’autre pour lui raconter, elle disait qu’avec moi elle voyait mieux qu’avant son attaque. » Marie-Hélène Lafon est née dans le Cantal en 1962. Depuis 1980 elle vit à Paris où elle enseigne les lettres classiques. Ses romans (Le Soir du chien, L’Annonce, Joseph…) ont paru chez Buchet-Chastel. Elle a obtenu le Goncourt de la nouvelle en 2016 pour Histoires.

Mercredi 8 novembre à 18h30

Librairie Les Temps Modernes 57 rue N.-D. de Recouvrance 45000 Orléans 02 38 53 94 35