Et si votre banque s’appelait Orange ?

———————————————————————————————————— Publi-rédactionnel

Depuis le 2 novembre, le géant des télécoms a rejoint le marché de la banque en ligne mobile avec Orange Bank. Via son application 100% mobile, il est désormais possible de payer par carte ou smartphone, d’envoyer de l’argent par SMS et de consulter son compte en temps réel. En région Centre-Val de Loire, les ouvertures de compte peuvent se faire dans certaines boutiques d’Orléans, Tours, Chartres et Châteauroux. Objectif : capter 2 millions de digital natives d’ici 10 ans.

L’idée est récente : 2016. C’est à cette époque qu’Orange dit banco pour la banque ! « Aujourd’hui un Français sur deux utilise une application bancaire.

Ces mêmes applications sont dans le Top 3 des plus utilisées au réveil ! Face à cette accélération des usages, c’était le bon moment de se lancer », explique Delphine D’Amarzit, Directrice Générale déléguée d’Orange Bank. Mais pas seulement. Outre une réglementation sur la mobilité bancaire simplifiée, l’opérateur s’appuie aussi sur ses expériences et expertises dans les services financiers : « Ce n’est pas un coup d’essai, précise Emmanuel Rochas, Directeur d’Orange Normandie-Centre. Il y a eu Orange Money en 2008 (33 millions d’utilisateurs dans 17 pays), Orange Cash en 2014 (500 000 utilisateurs) et le rachat de Groupama Banque en 2016. L’idée étant d’allier le meilleur des télécoms et l’univers bancaire avec des services personnalisés et automatisés ».

100% des opérations bancaires réalisables

Réunissant l’ensemble des innovations bancaires sur le mobile, Orange Bank assure toutes les opérations classiques et interactions entre le client et la banque : paiement avec carte ou mobile, envoi d’argent par SMS, blocage temporaire des achats et des paiements en cas de vol ou de perte, consultation de son compte à tout moment et, innovation, la possibilité de contacter sous forme de chat un conseiller virtuel disponible 24 h/24 et 7 j/ 7. « Et si l’intelligence artificielle ne peut pas répondre à la demande, un conseiller physique prend le relais par téléphone, explique Delphine D’Amarzit ajoutant que « toutes les opérations seront en temps réel avec une mise à jour instantanée des comptes. On deviendra Addict ! »

Pour souscrire un compte, il suffit d’aller dans l’une des boutiques Orange certifiées (4 en région Centre-Val de Loire à Orléans, Tours, Chartres et Châteauroux) où des conseillers spécialement formés IOBSP (Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement) accompagnent les clients dans leur ouverture de compte et ce, sans condition de revenus. En cadeau de bienvenue, 80€ sont offerts et 40 euros supplémentaires pour les clients Orange ou Sosh. Gratuits sous certaines conditions, la plupart des services (carte bancaire, frais de tenue de compte, virement immédiat ou différé, découvert autorisé, livret d’épargne rémunéré à 1%…), seront enrichis avec la possibilité de contracter un prêt à la consommation en 2018 et plus tard un prêt immobilier.

2 millions de clients bancaires en 2020

Avec cette « neo banque », Orange entend « jouer un rôle de stimulateur » espérant prendre 1/4 du marché de la banque mobile et convaincre 2 millions de clients – essentiellement la génération des digital natives – d’ici 10 ans. Soit un objectif de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018.

E.B.