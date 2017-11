Le Cercil d’Orléans va fusionner avec le Mémorial de la Shoah de Paris

Le Cercil (Centre d’Etudes et de Recherche sur les camps du Loiret) créé en 1991 à l’initiative de son actuelle présidente Hélène Mouchard Zay, va fusionner avec le Mémorial de la Shoah de Paris.

Installé depuis 2011 rue du Bourdon Blanc à Orléans dont les locaux avaient été inaugurés en présence de Jacques Chirac, Serge Klarsfeld et Simone Veil, le Cercil, lieu de mémoire et d’exposition sur l’anti-chambre de la déportation que furent les camps du Loiret (Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau), a acquis une dimension et une notoriété reconnue par les victimes de la Shoah et leurs descendants, les historiens et les chercheurs. A l’origine, Serge Klarsfeld a largement participé par ses recherches et ses archives à la création du CERCIL qui repose sur deux femmes, Hélène mouchard Zay, la présidente, fille de Jean Zay, 77 ans, et sur Nathalie Grenon la directrice. Les travaux de ces deux associations sont complémentaires et la fusion sera entérinée le 4 décembre prochain lors d’une assemblée générale extraordinaire.