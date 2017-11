USO foot: on n’est pas sorti de l’Auberge…

“C’est pour voir ce genre de match qu’on va au foot”. Ce constat enthousiaste a été fait par l’entraîneur allemand des visiteurs vendredi dernier à l’issue de la rencontre US Orléans-Sochaux. Mais aussi par les 4 000 spectateurs du stade de la Source, ravis d’assister à une partie de football de ce niveau, basée sur l’attaque, le beau jeu, la technique, le jeu collectif, avec au final six buts (3-3). Et encore les deux gardiens et surtout Thomas Renault, le portier orléanais ont-ils évité par leur parade une addition plus salée. Des matches comme celui-là, on en redemande.

Seule fausse note, au coup d’envoi (fictif), des sifflets sont partis de la tribune Vagner et des rangs des drouguis, les supporters de l’USO. Ils étaient adressés à Olivier Carré qui a donné ce coup d’envoi, flanqué de son adjoint aux sports Soufiane Sankhon. En cause, notamment, une ardoise de 1 000€ que la ville a du régler à la suite de dégâts occasionnés au Stade de la Vallée du Cher à Tours.

Mais ces sifflets traduisent aussi la déception et l’impatience des supporters à propos de l’affaire de la nouvelle tribune avec des loges VIP dignes de ce nom qui devrait voir la jour à l’étage de la tribune d’honneur. Or celle-ci est en partie occupée par l’Auberge de jeunesse. Depuis le démarrage de l’opération ZAC Madeleine, la ville et son maire Olivier Carré ont annoncé le déménagement de l’auberge de jeunesse dans un des sites historiques de l’ancien hôpital Madeleine. Il s’agit de locaux parfaitement adaptés à l’accueil des jeunes touristes et des groupes. Cette maison au look très “vacances” abritait les internes lorsque le “vieil hôpital” était en fonction. Selon les chiffres donnés en décembre 2016, la remise à niveau coûterait 1,7 million d’euros.

A 35 minutes du centre ville!

L’emplacement actuel de l’auberge de jeunesse dans les entrailles du stade de la Source est sans doute bien adaptée aux groupes constitués d’équipes sportives. Avec ses 60 lits, ses salles de réunion, son parking gratuit, ses équipements de loisirs (ping-pong, baby foot) et sa proximité des terrains de sports, l’auberge de jeunesse a des arguments à faire valoir. Elle est parfaitement adaptée à un séjour “au vert”. En revanche, pour les visiteurs qui débarquent à Orléans par le train ou en co-voiturage avec l’objectif de visiter le centre historique ils en sont à 35 mn par le tram et un peu de marche à pied. Le déménagement en centre ville ne serait de fait pas du luxe en matière de “rayonnement” de la métropole.

Un stade vétuste

Selon certaines sources, le coût de l’aménagement des loges au stade de la Source en lieu et place des chambres de l’auberge de jeunesse se monterait à un million d’euros. “L’adjoint aux sports fait de la figuration… Le stade est vieillot, l’accessibilité est problématique, toutes les entrées ne se font qu’à un un seul endroit. Les loges qui accueillent les partenaires, source de revenus importants, ne sont pas à la hauteur d’un club qui évolue en Ligne 2 (rien n’a changé depuis que le club était en CFA”, estime Tahar Ben Chaabane, ancien conseiller municipal centriste. Ce supporter de l’USO n’hésite pas non plus à mettre l’accent sur le budget du club, le 19 ème sur 20 de Ligue 2. Lorsque l’on sait que Sochaux a le 6 ème budget de Ligue 2 avec 16 millions contre 7 à Orléans, on mesure encore mieux la perf des footballeurs de l’USO, même si l’argent ne fait pas tout.

Tout pour le basket

Or, ce que les Drouguis et les autres supporters ont du mal à digérer, c’est le montant de la subvention de la ville d’Orléans à son club de football, largement le sport le plus populaire, à Orléans comme ailleurs: 420 000€ dont il convient de retirer 120 000€ que verse l’USO pour la location du stade de la Source. A comparer aux 1 millions d’euros annuels dont bénéficie l’OLB, le Club de basket, le chouchou de la municipalité en place et qui a bénéficié d’une rallonge de 100 000 euros en avril.

Lors de son bilan de mi-mandat il y a quelques jours, Olivier Carré a indiqué, sans plus de précision, que ce déménagement de l’Auberge de jeunesse sur le site de l’ancien hôpital, est toujours à l’ordre du jour. Mais quand? Il était question de mars 2018, au moins pour que l’Auberge quitte le stade, mais au train où vont les choses, l’affaire parait bien mal engagée. On n’est pas sorti de l’auberge….

Ch.B