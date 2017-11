Nucléaire: de Ganay-Hulot même combat!

En matière de reclassement politique on aura tout vu et tout entendu depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée. Dernière surprise en date, la réaction de Claude Ganay, député LR du Loiret, ancien maire de Dampierre-en-Burly et de tous temps meilleur avocat du nucléaire.

Alors que les anciens amis de Nicolas Hulot, en particulier Yannick Jadot (en phase règlement de compte?), n’ont pas de mots assez durs pour stigmatiser “le recul” du ministre de l’Ecologie, Claude de Ganay au contraire salue la position réaliste de Hulot en ces termes: :

« La pensée écologique n’empêche pas d’être lucide ! Le Ministre de l’Ecologie, Nicolas Hulot, a déclaré ce mercredi 8 novembre 2017 que l’objectif d’atteindre 50% de part du nucléaire dans le mix énergétique français à l’horizon 2025 était impossible à atteindre. Je salue cette prise de conscience qui, bien que tardive, n’en est pas moins salutaire. Cela fait plusieurs années déjà que je dénonce cet objectif irréaliste, anti-écologique, régressif et stupide. Le développement des énergies renouvelables doit aller de pair avec une politique nucléaire intelligente, non pas fondée sur des éléments de langage et des postures sectaires, mais sur la rationalité

scientifique, l’intérêt environnemental et le bon sens économique.

En un mot, il faut faire l’inverse de ce qu’avait fait le gouvernement

précédent. Je me réjouis donc que le Ministre de l’Ecologie soit lucide

et préfère la réalité à l’illusion.”.

D’ici à ce que le député du Loiret devienne conseiller technique au cabinet du ministre Nicolas Hulot, il y a encore un grand pas à franchir…même si les deux hommes ont ponctuellement quelques atomes crochus…

Ch.B