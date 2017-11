Loir-et-Cher : développer la lecture avec un contrat de territoire

Marie-Hélène Millet, conseillère départementale, et Sylvie Le Clech, directrice de la Drac Centre-Val de Loire, ont signé le Contrat Territoire Lecture « Blaisois – Pays de Chambord 2017/2019 ».

Il marque le début d’une nouvelle collaboration ayant comme objectifs pour le Département de développer le goût des livres auprès de publics éloignés de la lecture, et de nouer des partenariats entre structures sociales et bibliothèques. Ce contrat de 3 ans représente un engagement financier de 174.500 € par le Département. L’État apporte son soutien par une contribution de 75.000 €. Il a pour ambition de répondre aux enjeux intercommunautaires forts et aux attentes des publics en matière de lecture et d’usages numériques. Il est structuré autour de trois axes : agir auprès des publics éloignés du livre ; accompagner les publics aux usages numériques ; développer l’offre artistique et littéraire en bibliothèque.