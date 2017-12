Orléans : enfin un nouveau directeur à la tête du tourisme de la Métropole!

Il arrivera réellement le 2 janvier prochain, mais il a été officiellement présenté mercredi 20 décembre. Axel de Beaumont, nouveau directeur général de la SPL (société publique locale) “Orléans Val de Loire Tourisme” arrive du Touquet-Paris-Plage (où le Président Macron a une adresse) où il a précédemment passé 8 ans dans une structure du même type. Après le départ tonitruant à l’été de Geneviève Fontaine qui n’a pas mâché ses mots sur la situation dégradée du tourisme à Orléans, le poste était resté en jachère pendant plus de six mois. Geneviève Fontaine après seulement 15 mois à Orléans a été transférée à la Métropole de Dijon appelé par François Rebsamen.

La feuille de route d’Axel de Beaumont à Orléans n’est pas mince : il s’agit “d’accompagner Orléans Métropole vers un rayonnement national et international de plus en plus fort”, toujours dans l’optique de faire la entrer dans les 15 métropoles qui comptent en France. Axel de Beaumont sera notamment missionné pour concevoir et mettre en place une stratégie touristique pour Orléans et sa Métropole ; développer le tourisme d’affaires ; et doter Orléans d’une structure forte génératrice de retombées économiques. 12 personnes l’accompagnent dans cette lourde mission.

Parmi les prochaines actualités : la mise en place d’un Bureau des Congrès « Orléans Convention » pour développer la destination Orléans autour du tourisme d’affaires et notamment assurer sa promotion au niveau national et auprès des acteurs économiques ; et la mise en place en février prochain d’un « Bureau de la destination Chine » qui aura pour but d’accompagner le partenariat avec Yangzhou et déployer le référentiel pour l’accueil des touristes chinois à Orléans.