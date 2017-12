Etablissement Public Loire: budget voté à l’unanimité

En cette fin d’année, c’est l’heure des budgets et l’Etablissement public Loire n’échappe pas à la règle.

Sous la présidence de Daniel Fréchet, le Comité syndical a voté à l’unanimité les budgets principal et annexes 2018. Les contributions des collectivités membres (villes, régions, départements…) restent stables pour le dixième année consécutive. S’agissant des contributions des territoires au budget de l’Etablissement, c’est la région Centre-Val de Loire qui arrive en tête avec 1 034 951€ de contribution devant Auvergne-Rhône-Alpes, 643 418€, Pays de la Loire, 572 407€…

En 2018, sur les dépenses de fonctionnement, c’est la gestion des barrages de Naussac et de Villerest qui représente la plus forte dépense avec 6 382 000€, devant l’aménagement et la gestion des eaux (1 947 000€) et la prévention et réduction du risque inondation (975 000€).