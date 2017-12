Université: les profs s’exprimeront le 18 janvier à la fac de Droit

Le feuilleton du déménagement de la fac de Droit d’Economie et de Gestion sur le futur site de l’ancien hôpital Madeleine se poursuivra dès la rentrée le 18 janvier.

Les enseignants, élus du conseil de gestion s’exprimeront sur le sujet à cette date et au printemps 2018 ils voteront sur le projet. Un vote consultatif qui permettra au conseil d’administration de s’exprimer à son tour sur le projet. A cet égard, le doyen de la fac de Droit Pierre Allorant a envoyé une lettre aux enseignants.

“Certains d’entre vous ont manifesté une légitime inquiétude au sujet de l’examen hier, jeudi 21 décembre 2017, en conseil de la métropole d’Orléans-Val de Loire, du schéma d’aménagement et de développement universitaire.

Ce schéma est une compétence reconnue par la loi aux intercommunalités. Il constitue une norme unilatérale votée par la Métropole, qui fixe librement ses objectifs en matière d’enseignement supérieur, en vertu de la libre administration des collectivités territoriales de la République garantie par la Constitution.

Parallèlement, il appartiendra naturellement aux élus du Conseil de Gestion de notre Faculté de s’exprimer dès le 18 janvier prochain, puis de donner leur avis, au printemps 2018, par un vote consultatif sur le projet d’implantation sur le site Madeleine, afin d’éclairer la décision du Conseil d’Administration de l’université d’Orléans sur son opportunité.

À cet effet, les enjeux, le contexte, les éléments techniques et stratégiques du projet seront également présentés, par mon équipe et par moi-même, devant nos 3 écoles, aux différentes catégories de personnel et aux usagers du service public d’enseignement supérieur et de recherche.”