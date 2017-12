Les vieux, ont de l’avenir ! Mercredi 20 décembre dernier à Saran (Loiret) a été posée la première pierre de ce qui deviendra l’Ehpad du Pôle personnes âgées du CHR (Centre hospitalier régional) d’Orléans, sur le site de la résidence du Bois Fleuri.

Cet établissement pourra accueillir à l’horizon 2020, 124 résidents dans des espaces modernes. Une construction qui est l’aboutissement d’un long travail collectif entrepris pour remplacer la résidence Paul-Gauguin située à La Chapelle-Saint-Mesmin qui ne répondaient plus aux standards actuels du confort hôtelier. Le CHR d’Orléans œuvre depuis plusieurs années à la reconstruction de la résidence P. Gauguin en lien avec les représentants du conseil départemental du Loiret et de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire. À la fin de l’année 2016, la construction du nouvel EHPAD a été actée. Les travaux ont débuté en cette fin d’année 2017, avec la pose de la première pierre le 20 décembre 2017. Cette nouvelle construction permettra d’ajouter le confort hôtelier aux atouts du CHR d’Orléans en matière de prise en charge médicale des personnes âgées dépendantes. Ce futur EHPAD fait partie du Plan Loiret Bien Vieillir, lancé par le Département du Loiret qui participe financièrement au projet à hauteur de plus d’1,3 M€. À travers ce plan “Loiret bien vieillir”, le Loiret entreprend la reconstruction ou la restructuration de 24 EHPAD habilités à

l’aide sociale à l’hébergement, sur les 68 EHPAD que compte le Loiret. L’impact financier de cette

opération, sur les six années, s’élève à 127 M€. Le Département accorde une enveloppe financière de près de 23 M€ à Loiret bien vieillir.