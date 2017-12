Blois: Sarah Mc Kenzie à All That Jazz

La fraîcheur du jazz était au rendez-vous mi-décembre à All That Jazz, pour le concert de Sarah Mc Kenzie. Pour le quatrième et dernier concert de l’année, Didier Bergen avait invité la jeune artiste australienne à se produire sur la scène blésoise qui a affiché salle comble.

C’est en quatuor que la chanteuse et pianiste s’est produite à Blois : accompagnée d’Hugo Lippi à la guitare, Pierre Boussaquet à la contrebasse et Donald Edwards à la batterie, elle a visiblement enchanté les très nombreux spectateurs présents. Cet ensemble ainsi composé et bien dosé a joué un jazz pur, classique, presque intimiste à certains moments. Un jazz vocal doux et harmonieux, mis en valeur par des musiciens pleins de subtilités. L’ambiance était presque celle d’un piano-bar, sorte de retour aux sources musicales. Blues intime ; guitare et voix ; intermède romantique et doux aux performances vocales assurées : Sarah Mc Kenzie a régalé les amateurs de la scène jazz blésoise.

Pour commencer l’année 2018, le jeudi 11 janvier à 21 heures, une jeune chanteuse de 28 ans à la voix digne des plus grandes chanteuses de jazz sera sur la scène des Lobis : la jeune artiste franco-américaine Cécile McLorin Salvant devrait enchanter le public blésois, pour un nouveau concert d’All That Jazz.

