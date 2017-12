Un AMI pour les Vinaigreries d’Orléans

Dans un communiqué faisant suite à la visite de presse du projet d’aménagement des Vinaigreries Dessaux en centre de création artistique, la ville d’Orléans lance un Appel à Manifestation d’Intérêts pour la gestion de ce futur lieu. Gestionnaire du lieu sur le plan administratif et économique, le candidat recherché devra assurer l’animation et la programmation de l’espace d’exposition mais aussi coordonner l’accueil des résidents dans les ateliers mis à leur disposition, dans une approche innovante et en relation avec le réseau des lieux d’art contemporain en région (FRAC, CCCOD etc…)

Le communiqué:

“Éléments forts du quartier Bourgogne, les bâtiments des anciennes vinaigreries Dessaux, édifiés après 1892, endormis depuis 1978, se préparent à une renaissance. Dans le cadre de sa politique culturelle, dont elle fait l’une de ses priorités, Orléans affirme sa volonté de transformer ce lieu en véritable fabrique pour les Arts plastiques et visuels. La Ville souhaite déléguer la direction et la gestion du lieu et lance un appel à manifestation d’intérêt pour faire émerger différentes propositions de valorisation de ce nouveau projet culturel.”

Dossier de l’appel à manifestation d’intérêt