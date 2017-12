Loir-et-Cher : J. Gourault passera la St Sylvestre auprès des acteurs de la solidarité et de la sécurité

La plus loir-et-chérienne des ministres du gouvernement Macron passera la soirée du 31 décembre sur ses terres, en Loir-et-Cher, en visite aux acteurs de la solidarité et de la sécurité.

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur se rendra d’abord au centre de secours et d’incendie de Blois-nord, où elle échangera avec les sapeurs-pompiers mobilisés pour la nuit du réveillon. Puis elle visitera l’accueil de nuit ASLD (Accueil de soutien et de lutte contre les détresses), rue de la Garenne. Elle se rendra enfin au Centre hospitalier de Blois (CHB Simone-Veil) aux urgences et au centre d’appels du “15” et échangera avec les équipes du Samu-Smur de l’hôpital.