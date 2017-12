Région : 32 nouveaux trains à 2 niveaux “haut de gamme” circuleront… en 2020

Patience ! a-t-on envie de crier aux “clients-usagers-voyageurs” des trains de la région Centre-Val de Loire. Les lignes Paris-Tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers entreront dans le giron du Conseil régional, déjà en charge des TER (Trains express régionaux) le 1er janvier 2018. Et ça ne sera pas un luxe, c’est le moins que l’on puisse dire.



En échange – et c’était dans les tuyaux depuis un an – le renouvellement des rames, pour certaines âgées de 30 ou 40 ans (pour les Intercités ou Inter Loire). C’est officiel de chez officiel : la commande de 32 nouveaux trains auprès de Bombardier Transport France est passée. Ces nouvelles rames à deux niveaux, dites Omneo Premium, seront mises en circulation de manière progressive sur les lignes Paris-Orléans-Tours, Paris-Bourges-Montluçon et Paris-Montargis-Nevers à partir de 2020, et jusqu’en 2022. La joie sera complète quand ces beaux trains “haut de gamme” seront ponctuels, par dessus le marché.

Cette commande représente un investissement total d’environ 453 millions d’euros, porté par la Région Centre-Val de Loire et financé par l’État. Elle concrétise la reprise par la Région Centre-Val de Loire de la gestion de ces lignes à compter du 1er janvier 2018 en application du protocole d’accord intervenu entre l’État et la Région le 19 janvier 2017.

Développées tout spécialement pour introduire un nouveau standard de confort pour ces longs trajets, ces nouvelles rames atteindront une vitesse de pointe de 200 km/h, tout en maximisant l’espace et le nombre de places assises. Elles seront silencieuses, équipées de sièges larges, dotés de liseuses, et de prises électriques et USB. Elles seront également compatibles avec un équipement Wi-Fi à bord. L’ensemble de ces éléments de confort contribuera à créer une atmosphère feutrée propice au voyage.

Leur architecture spacieuse facilitera l’accessibilité pour tous grâce aux larges portes accessibles de plain-pied, et fluidifiera la circulation à bord sur toute la longueur des rames de par ses larges couloirs.

Ces nouveaux trains à deux niveaux de 110m de longueur offriront une capacité jusqu’à 373 places assises par rame, soit jusqu’à 1.119 places pour un train de trois rames, des voitures de première et seconde classes, un espace pour deux voyageurs en fauteuil roulant, des emplacements pour un total de neuf vélos et de grandes bagageries. Ils pourront être exploité en unités doubles ou triples.

« Je me réjouis pour cette commande à Bombardier qui concrétise notre volonté de rendre les trains plus attractifs, plus performants. Ils donnent un accès essentiel pour les habitants de la région à Paris, et pour les habitants de l’Ile-de-France et du monde entier à notre région », se réjouit François Bonneau, président de Région.