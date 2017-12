Région : le chômage baisse très légèrement en novembre

Le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues (A, B et C) s’établit à 218.510 fin novembre. Une diminution de 0,2 % sur un mois ; -1,3 % sur trois mois ; mais il progresse de 1,5 % sur un an. Au niveau national le nombre de chômeurs (A, B et C) diminue de 0,8 % sur un mois ; -2,4 % sur trois mois et -0,1 % sur un an.

125.000 personnes sont au chômage en catégorie A (sans aucune activité) : -1,5 % sur un mois : -3,8 % sur trois mois ; -1,3 % sur un an.

31.830 personnes au chômage en région Centre-Val de Loire ont moins de 25 ans (-0,5 % sur un mois ; -4,2 % sur trois mois ; -1,7 % sur un an). Les plus de 50 ans sont 54.430 (+0,2 % sur un mois ; +0,2 % sur trois mois et +3,3 % sur un an).

115.640 demandeurs d’emploi catégorie A, B et C sont inscrits depuis moins d’un an. 102.870 sont inscrits depuis plus d’un an.

104.520 demandeurs d’emplois (A, B et C) sont des hommes (-0,4 % sur un mois ; -0,3 % sur un an) ; 113.990 sont des femmes (-0,1 % sur un mois ; +3,3 % sur un an).