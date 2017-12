Quand George Weah régalait le stade de La Source à Orléans

C’était en mai 1989. Entraîné par Arsène Wenger, l’AS Monaco qui évoluait en 1 ère division était opposé en 1/4 de finale de la Coupe de France à l’US Orléans, un des “petits poucets” de l’épreuve qui jouait déjà en deuxième division (la Ligue 2 d’aujourd’hui). Un certain George Weah fut l’un des joueurs plus en vue au sein du club de ses débuts. Neuf ans plus tôt les deux équipes, Monaco et Orléans, s’étaient affrontés en finale de la Coupe au Parc et Orléans s’était incliné 1-3.

Mais en ce printemps 1989, au stade de la Source, au cours d’un match un peu fou qui s’était terminé par un 2 à 1 pour Monaco, un joueur avait crevé l’écran, un certain George Weah qui faisait ses début à l’AS. Monaco. Une pépite bourrée de talent, le genre à vous prendre la balle le long de la ligne dans ses 18 mètres et à descendre jusqu’à but adverse en ayant effacé 4 ou 5 adversaires grâce à sa pointe de vitesse et à sa technique. Un genre Mbappé d’aujourd’hui.

Joël Germain qui fut ensuite entraîneur de l’USO avait égalisé à 1-1 à la 53 ème minute dans une équipe orléanaise entraîné par J.L Bordas et dont les buts étaient gardés par le légendaire P. Viot. Les spectateurs de ce quart de finale aller ses souviennent avec émotion de ce grand George qualifié à l’époque de “futur attaquant de classe international”.

Au match retour sur le Rocher, le onze orléanais, emmené par Robby Langers, faillit bien réussir l’exploit menant 2 à 0 puis 3 à 2 , après avoir trompé trois fois Ettori, mais Weah avait égalisé à 2-2, et l’ASM revenait à 3 à 3 grâce à un but de Dib. Cette année_là l’USO accumulait les exploits, elle était allée en effet s’imposer auparavant au Parc en 16 ème de finale par 4 à 0 contre le PSG!

Quant à George Weah, devenu président du Libéria en cette fin 2017, il évolua à l’AS Monaco son premier club, qui déjà sortait des grands joueurs, de 1988 à 1992, avant d’endosser le maillot du PSG de 92 à 95.