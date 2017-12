Caroline Janvier (Loiret) à Moscou pour la lutte contre la drogue

Après ses études à Sciences Po Paris, Caroline Janvier a vécu un an en Russie. La députée de la deuxième circonscription du Loiret (LREM) a donc été élue logiquement présidente du groupe France-Russie de l’Assemblée nationale.

Elle s’est rendue une première fois à Moscou pour représenter la France dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Union Interparlementaire, durant la Conférence Mondiale des jeunes parlementaires à Ottawa du 16 au 19 novembre.

Elle y est retournée du 4 au 6 décembre dernier. Le Président de l’Assemblée Nationale, François de Rugy lui avait demandé de le représenter à une conférence parlementaire internationale, sous l’égide des Nations-Unies, sur la lutte contre la drogue. 44 délégations étaient présentes pour travailler à une meilleure coopération internationale dans la lutte contre la production et la consommation de drogues. Ce déplacement fut l’occasion pour Caroline Janvier de nouer des contacts avec des parlementaires de la Douma, des chefs d’entreprise établis sur place, l’Ambassadeur de France en Russie, Sylvie Bermann, et la communauté française de Moscou lors d’une visite du Lycée français Alexandre Dumas. Elle a aussi rencontré en marge de ce déplacement les membres de LREM à Moscou.

Caroline Janvier, en tant que Présidente du groupe d’amitié France-Russie, souhaite “travailler au

dynamisme des relations franco-russes” et à “une meilleure compréhension et coopération entre les forces vives de nos sociétés, et les acteurs économiques, culturels et politiques”.