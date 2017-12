Hashtag 2.0: le hip hop pour la nouvelle année

La Scène Nationale a depuis quelques années instauré une tradition à Orléans: le spectacle de nouvel an. Deux représentations, pour le réveillon et pour la nouvelle année, sont proposées pour un spectacle de découverte toujours ludique et innovant, pour voir l’année 2018 avec un regard nouveau…

Et cette année, c’est l’étonnante troupe de danse de hip hop Pockemon Crew qui comme son nom ne l’indique pas est française, vient à Orléans après vingt ans de spectacle à travers le monde, pour nous entrainer dans une chorégraphie époustouflante qui secoue notre vision du monde numérique qui nous envahit.

Alors oublions un instant nos tablettes et smartphones pour nous laisser entrainer par dix vrais danseurs plein de fougue et d’agilité devant une vraie salle pleine de vrais gens pour une vraie fête de la danse…

Interview express de Riyad Fghani, directeur artistique et co-fondateur du Pockemon Crew: