Magcentre vous présente ses meilleurs vœux… pieux pour 2018

Plutôt que d’adresser des vœux de « bonne et heureuse année » qui n’engagent à rien ni personne, surtout ceux qui les envoient, Magcentre a choisi d’adresser ses meilleurs vœux pieux pour l’année 2018. C’est moins risqué. Alors entendons nous bien, il ne s’agit pas de contrevenir à la sacro-sainte ( !) règle de la laïcité. Ces vœux ne sont pas « pieux » parce qu’ils fréquentent assidûment l’église la mosquée, la synagogue ou le temple! Au contraire, le vœu « pieux » est celui auquel personne ne croit, tant il fait partie des utopies, des chimères, pourtant ressassées à longueur d’année 2107, voire avant, et dont tout le monde sait pertinemment qu’ils n’aboutira jamais. En voici une liste… non exhaustive et qui ne demande qu’à être complétée.

– Que le panda de Beauval touche le vrai salaire qu’il mérite en tant que directeur de la communication et attaché de presse principal du zoo, voire une commission sur les entrées plutôt que quelques pauvres ragoûts de bambou.

– Que les GAFA (les géants de l’internet) payent leurs impôts dans les pays où ils font des bénéfices comme en France et en particulier à Saran (Loiret) où est implanté Amazon qui avant Noël expédiait jusqu’à 500 000 colis par jour.

– Qu’Orléans et Tours collaborent réellement et arrêtent de se tirer la bourre par exemple dans les domaines universitaires et hospitaliers, et pas seulement dans les discours langue de bois de leurs élus auquel personne ne croit.

– Qu’Emmanuel Macron tienne sa promesse lancée le 27 juillet à Orléans : « je ne veux plus personne dans les rues ».

– Que des médecins remontent de la côte d’azur et de la Côte basque pour soigner les patients là où ils seraient utiles, dans les déserts médicaux, comme ceux de la région Centre-Val de Loire.

– Que les politiques arrêtent de tourner autour du pot médical et décident d’abroger la liberté d’installation des médecins comme pour les autres professions médicales.

– Que le pont George V à Orléans soit aménagé pour le franchissement par les cyclistes et les piétons, que ce soit par la mise à une seule voie de circulation routière ou par le franchissement alterné du tram.

– Que les trains partent et arrivent à l’heure sur toutes les lignes régionales.

– Qu’Orléans, capitale régionale, soit reliée aux lignes TGV et aux grands aéroports parisiens.

– Que Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher et numéro 3 de LR, mette ses paroles révolutionnaires, notamment au micro de Léa Salamé sur Francer Inter, en accord avec ses actes, et rejoigne la France Insoumise.

– Que l’Hôtel Dupanloup à Orléans, rénové à grands frais, serve enfin aux contribuables orléanais et régionaux qui l’ont financé.

– Que soit supprimés tous les barbelés autour des grandes propriétés en Sologne, afin que cette région naturelle puisse être appréciée par tout un chacun et devienne l’un des atouts touristiques de la région Centre-Val de Loire. Voire un parc naturel régional!

– Que les grands équipements sportifs de la région, équitation à Lamotte-Beuvron, CREPS à Bourges, natation à Chartres, tir à Châteauroux, future grande salle CoMet à Orléans, entrent dans le dispositif des jeux olympiques de 2024 à Paris et pas seulement dans le dispositif destiné à faire avaler les factures au contribuable.

– Qu’à Orléans l’USO foot touche autant d’aides des collectivités que le basket

– Qu’on sache enfin si l’objectif des investisseurs chinois dans l’Indre et sur Châteauroux est bien de faire pousser du riz

– Que Christophe Bouchet le nouveau maire de Tours, prenne en main la présidence du Tours football club et le fasse bénéficier de son expérience à l’OM.

– Que le futur pont de Jargeau (Loiret) soit baptisé “Thierry Soler” en hommage à la réconciliation entre Marc Gaudet, le nouveau président du département et EELV.

– Que la ville de Bourges ait enfin une Maison de la Culture digne de ce nom et de la première.

– Que les deux députées du Loiret de LREM, Caroline Janvier et Stéphanie Rist, soient aussi bonnes en “coups de com” que leur confrère du Modem Richard Ramos, capable de vendre des bottes d’oignons pour sensibiliser à la fois les grandes surfaces et le rectorat.

– Que la liaison ferroviaire Orléans-Chartres, imaginée par le conseil régional dans les années 1990, soit inaugurée avant 2050 par François Bonneau.

– Que les trains “express” régionaux soient enfin ponctuels, au risque de définitivement nous prendre la “TET” (Trains d’équilibres du territoire).

– Qu’il y ait une voiture-bar dans les trains intercités, à défaut au moins de l’eau dans les toilettes. Tant qu’à faire, que ceux-ci soient propres.

– Que les élus blésois et orléanais se mettent au vélo en ville, juste pour voir…

– Que Stéphane Bern ait sa chambre au château de Chambord, et qu’il y dorme plus de 60 nuits (record à battre de François Ier).

– Que les présentateurs (trices) météo s’aperçoivent enfin qu’il existe une région “Centre” qui est en réalité “Centre-Val de Loire”, que les Parlementaires de la dite région se sont donnés tant de mal à faire ainsi baptiser au Sénat et à l’Assemblée, qu’il serait dommage que la France l’ignorât…parce que ça change tout…