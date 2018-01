Tempête: après Carmen, Eléanor, vigilance orange en Eure-et-Loir et dans le Loiret

Les tempêtes se suivent et se ressemblent même avec des prénoms charmants, après Carmen qui a fait chanter le vents dans les arbres et les toits voici Eleanor. Celle-ci qui va souffler dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 devrait toucher l’intérieur des terres dans le nord de l’hexagone.

Vingt départements ont été placés par Météo France en vigilance Orange dont deux de la région, le Loiret et l’Eure-et-Loir de même que l’Aisne, le Calvados, l’Eure, la Manche, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise. Le Finistère est de son côté placé en alerte orange “vagues-submersion”.

Le communiqué et es conseils de prudence de la préfecture du Loiret:

Le phénomène annoncé concerne : des vents violents pouvant atteindre localement 110km/h.

Une perturbation très active s’avance par le Nord-Ouest en cours de nuit prochaine. Le vent se

renforce progressivement, et c’est dans la nuit que l’on attend de fortes rafales de Sud-Ouest

associées à des pluies soutenues. Ces rafales pourront atteindre 100 à 110 km/h.

L’atmosphère reste turbulente mercredi matin avec un vent de secteur Ouest accompagné de rafales de 80 à 90 km/h. Localement, quelques rafales à 100 km/h sont encore possibles sous les averses. Le vent s’atténuera progressivement l’après-midi.

Suivez les conseils de comportements ci-dessous :

• Limitez vos déplacements.

• Limitez votre vitesse sur route et autoroute en particulier si vous conduisez un véhicule

ou attelage sensible aux effets du vent.

• Suivez les conseils donnés par les responsables de votre alimentation en eau potable

(mairie, société fermière).

• Ne vous promenez pas en forêt.

• En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

• N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas aux fils électriques tombés

au sol.

• Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être

endommagés.

• Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Suivez la situation météorologique et son évolution en appelant le numéro gratuit de MétéoFrance

(05 67 22 95 00) et en consultant un site internet météorologique de votre choix (notamment

http://france.meteofrance.com/vigilance).