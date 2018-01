Tanger Med, portail économique géant du Maroc, plein nord de l’Afrique

Dans un film récent, « prendre le large », une ouvrière lyonnaise, campée par Sandrine Bonnaire, se retrouve “délocalisée” volontaire dans une usine textile à Tanger. Une histoire lumineuse mais qui sonne comme une jolie fable, lorsque l’on visite Tanger Med, qui en 2017 a fêté ses dix ans. Pas trace d’une Européenne sur les chines de fabrication où le salarie horaire est à 13,46 MAD (1,20€)…

Tanger, la cosmopolite, Tanger terre d’asile, qui vit passer depuis 2 500 ans, les Phéniciens, les Romains, les Wisigoths, les Arabes, les Portugais les Anglais et les Espagnols, Tanger à la réputation interlope, Tanger la lumineuse, est devenue en quelques années la porte économique du Maroc sur l’Afrique. Et quelle porte ! A 14 km de l’Europe par le détroit de Gibraltar, Tanger fait

aujourd’hui partie du top 50 des ports de transit et se situe à la deuxième place en Afrique derrière Durban en Afrique du Sud. Alors une fois dans la ville nouvelle, impressionnante par sa modernité et son architecture, le Tanger littéraire de Paul Bowles, le petit et le Grand Socco où se traitaient tous les trafics les plus louches, semblent bien loin. Comme la casbah tassée au dessus de la médina avec son fameux café Baba ou les hippies puis Mike Jaegger et les Stones venaient tâter du pétard. Mais à Tanger il est toujours loisible de traîner dans la casbah sur le circuit Matisse en passant par la Villa de France. Ou d’admirer le port et la vieille ville depuis le Salon bleu.

20% des échanges commerciaux mondiaux

Loin de Tanger la déjantée, Tanger Med est le symbole de ce Maroc qui veut exploiter à fond cette position stratégique qui font passer au large de Gibraltar, trait d’union entre l’Europe et l’Afrique, 100 000 bateaux par an et où transitent 20% des échanges commerciaux mondiaux. L’été, Tanger Med a

récupéré le mastodonte trafic des vacanciers qui transitaient par le vieux port, pour la plupart des Maghrébins descendant au pays puis remontant vers l’Europe, 40 000 passagers par jour et jusqu’à 8 000 voitures à l’heure, lors du coup de feu estival. Sur 35 hectares, le terminal traite encore 26 300 camions d’import-export dont 45% de remorques non accompagnées. Chaque année, Tanger Med fait passer par le détroit 7 millions de passagers, 700 000 camions et exporte, grâce à Renault, un millions de voitures.

Des porte-containers longs de 400 mètres

Lancé officiellement en 2003 par Mohamed VI qui y a placé ses managers les plus dynamiques passés par les grandes écoles internationales, Tanger Med qui a mobilisé 8 milliards d’euros d’investissements, une moitié privés une moitié publics, est entré en service en 2017. Premier hub logistique du continent, Tanger Med ambitionne sous la houlette de son aménageur et opérateur TMSA (Agence Spéciale Tanger Méditerranée) bras armé de l’État, de passer de 3 millions de containers EVP (Equivalents vingt pieds) actuels, à 9 millions fin 2019, avec Tanger Med 2 dont l’aménagement est réalisé par Marsa Maroc et APM.

Sur les quais de Tanger Med 1, le gigantisme est déjà à flot avec ces portes containers de 400 mètres de long, larges de 55 mètres, servis par des portiques (grues) à 8 millions d’euros pièce. D’ici partent et arrivent ces géants indispensable à l’économie de marché, vers 37 ports d’Afrique avec des opérateurs mondiaux comme Maersk et Eurogate.

La première zone franche d’Afrique

Mais Tanger Med est aussi devenu un « ‘petit paradis » pour les entreprises en raison de sa zone franche et d’une main d’œuvre bon marchée et qualifiée. Tanger Med s’affiche comme la première zone franche industrielle d’Afrique. Sur ses 1 600 hectares, en attendant les 3 400 à venir, Tanger Med accueille 750 entreprises dont des géants français comme Décathlon, Renault-Dacia ou des nord américaines comme Daher, 400 personnes, qui habille notamment les ailes des Airbus et une une filiale de Siemens qui fabrique des éolienne.

A Tanger -un millions d’habitants, troisième ville du Maroc derrière Casablanca et Fez– « 100 000 emplois industriels ont été créés en quinze ans » explique Fouad Brini, président du conseil de surveillance de TMSA. « La majorité des emplois viennent d ailleurs que de Tanger, de Tétouan du Rif…. Ces entreprises choisissent Tanger pour notre haut niveau de productivité , grâce à la dextérité des employés du port » dit-il. Les plus performants après les Chinois. Autre argument choc, par rapport à d’autres pays secoués par les “printemps arabes”, « Le modèle politique marocain fonctionne bien », dit-il encore pudiquement. Le port a créé 6 000 emplois, la zone industrielle 60 000. Une moitié pour les Tangérois, l’autre pour le reste des Marocains.

Pas d’adhésion à l’UE possible

Ainsi Polydesign une entreprise canadienne s’est implantée en 2001 et le site de Tanger s’est-il développé au détriment d’une usine en Bulgarie. « Plusieurs pays ont été envisagés», ne cache pas la directrice canadienne. Celle-ci parle cash des avantages du personnel de Tanger, loué certes pour son professionnalisme et sa « fidélité ». Mais “surtout” dit-elle, « le Maroc ne risque pas d’adhérer à l’Union européenne », dit la directrice générale Julianne Furman. Traduisez: et d’appliquer des normes sociales qui feraient monter les coûts. Pour l’instant, les grands constructeurs comme Citroën ou Jaguar ont intérêt à faire habiller à Tanger les volants de cuir ou les tableaux de bords fabriqués en Europe et de les renvoyer ensuite à Rennes ou en Grande-Bretagne.

Le salaire moyen est en effet de 280€ par mois ; Chez Daher, un dirigeant local ne le cache pas que « le Maroc a échappé à toutes les crises et nous l’avons choisi à cause de sa stabilité, mais aussi pour ses infrastructures et l’accès au port par autoroute. Et puis nous sommes ici à Tanger à quinze kilomètres de l’Europe ».

Décathlon à l’assaut du marché africain

Ces entreprises bénéficient aussi des énormes avantages de la zone franche c’est à dire une franchise de droit de douane et de TVA durant vingt ans et d’aucun impôt pendant cinq ans.. Ensuite le taux d’imposition sera à 8,75%.

Ainsi pour Decathlon, l’objectif de la base de stockage de 20 000 m2 c’est le marché marocain et plus largement africain. Depuis trois ans l’enseigne française, leader dans son secteur, cherchait une base stratégique pour l’Afrique. Seul le port de Tanger a répondu très vite à ses besoins. Trente magasins sont prévus au Maroc d’ici 2020, récemment ont été inaugurés, le Sénégal et la RDC en attendant le Kenya, l’Algérie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Ghana. Ici on reçoit le produit fini, souvent de Chine et il est ensuite exporté, “c’est un hub” dit Laurent Papazian, directeur logistique de Decathlon pour l’Afrique et responsable du hub. Avec ce site à “Medhub”, Il fournit les magasins marocains et d’Afrique. 15 000 références sont stockés dans ces gigantesques entrepôts ou se croisent une noria de fenwicks. « Les Africains vont avoir envie de se mettre à leur tour au sport loisir ».

Ch.B

Un million de Renault-Dacia passées par Tanger Med

Alors que Peugeot va installer une unité de production à Kenitra à une poignée de kilomètres de Tanger, le groupe Renault qui possède deux usines à Casablanca et à Tanger est numéro 1 au Maroc avec sa filiale Dacia (43 000 voitures vendus en 2016). Quatre modèles Dacia (une sur deux fabriquées au Maroc) sont produits sur le site de Tanger, Sandero, Lodgy, Dokker et Logan MCV à raison de 340 000 véhicule par an dont 95% est destinés à l’export. Inaugurée en 2012 l’usine de Tanger sur 300 hectares est montée en puissance et emploie en 2017 près de 8 000 personnes. Renault Dacia se targue aussi d’exploiter une usine « sans équivalent » qui fait office de laboratoire pour le groupe, dans le domaine de l’environnement. « Zéro émission de CO2 » grâce notamment à une chaufferie biomasse et une « absence de rejets d’effluents industriels grâce à un recyclage à 100% des eaux usées. En cinq ans plus d’un million de véhicules ont été fabriqués et exportés par Renault pour 73 destinations à partir de Tanger Med.