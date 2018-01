Mais quels sont ces oiseaux qui volent au-dessus de nos têtes ?

Après ‘Oiseaux des jardins et de nos campagnes’, Christian Beaudin, photographe-ornithologue professionnel du Centre – Val de Loire, revient avec ‘Oiseaux de nos rivières et plans d’eau’, signant là son 10e ouvrage. Un bestiaire bien utile pour identifier de A à Z l’avifaune souvent méconnue de nos paysages ligériens.

Quelle est la particularité du Blongios nain ? Quels sont ces grandes voyageuses au long cours ? Quel « apnéiste » peut rester jusqu’à 3 minutes sous l’eau et descendre jusqu’à 20 m de profondeur pour pêcher ? Quelle « escadrille » bruyante vole en V ? Réponses… en feuilletant les pages du dernier ouvrage de Christian Beaudin, ‘Oiseaux de nos rivières et plans d’eau’.

Un beau petit guide ornitho

Illustré de très belles photos, et sur des textes de Cécile Richard, ce livre, en format paysage et sans prétention naturaliste, recense par ordre alphabétique l’avifaune de nos milieux humides, des étangs aux roselières, de la Loire aux marais. Au fil des pages, le lecteur découvre ainsi les espèces (héron, aigrette, martin-pêcheur, mouette, canard…) à travers une description détaillée de leur morphologie, de leur livrée, de leur habitat, de leur comportement ou encore des milieux naturels où elles vivent.

Un beau petit guide ornitho bien précieux, qui, non seulement, donne tous les indices pour identifier et dénicher les plus beaux oiseaux de la région, mais qui incite aussi à prêter plus attention à l’avifaune qui nous entoure et nous survole, dont parfois certaines espèces sont aujourd’hui protégées voire menacées.

À glisser dans un sac à dos chemin faisant, jumelles autour du cou, pour un tête-à-tête des plus privilégiés !

Estelle Boutheloup

Oiseaux de nos rivières et plans d’eau, Cécile Richard, Christian Beaudin. Editions du Jeu de l’Oie. Collection Passion Photographe. 144 pages, 29 euros.