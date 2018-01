Chambord : tout conte fait…

Bientôt la fin des vacances scolaires de “fin d’année” (1), et la magie de Noël opère toujours à Chambord. Le grand spectacle “La Belle et la bête” offre encore 2 séances par jour (11h30 et 15h, réservations vivement conseillées www.chambord.org) ; les personnages costumés déambulent encore dans la château dans la journée ; les cheminées crépitent de feux de bois accueillants de leurs odeurs chatoyantes ; les jeux XVI-XVIIIe siècles style “trou-madame” (tout un programme !), jeux de l’oie, dames, petits chevaux… ; les visites ludiques et autres coloriages pourront amuser et divertir – n’est-ce pas le lieu pour ce faire ? – les enfants accompagnés de leurs parents, puisque tel est le but.

Mais il ne vous reste plus qu’une seule journée, samedi 6 janvier à partir de 14h, pour écouter les trois conteuses qui sortent de leur sac à malice des contes autour du thème de la Belle et la bête. Vous y croiserez, à l’atmosphère du feu de cheminée et du grand sapin salle des Illustres, Peau d’Âne, des fantômes en Écosse, et des loups à tous les coins de bois naturellement. À moins que ce ne soit lui qui vous croise… Annie Loyau, Nicole Lierre et Claudette Louchart content pour la cinquième saison à Chambord, pour les petits et pour les grands puisque, à bien les entendre, “les adultes sont souvent aussi nombreux que les enfants à venir écouter des contes”. C’est que le conte est bon alors…!

(1) Puisque certains semblent allergiques au petit Jésus…