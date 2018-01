Londres: un guide pour ne pas visiter idiot

L’auteur de ce guide pas vraiment comme les autres, est un passionné de cette ville, et s’il n’est pas tombé dedans quand il était petit, il l’a parcourue de très nombreuses fois, d’abord comme touriste puis comme accompagnateur de groupes linguistiques. Marc Thirot est par ailleurs professeur d’anglais, ce qui bien sûr facilite sa curiosité et son érudition.



“When a man is tired of London, he is tired of life; for there is in London all that life can afford”

(Samuel Johnson 1709-1784)

“Lorsqu’un homme est fatigué de Londres, il est fatigué de la vie, car on trouve à Londres tout ce que la vie peut offrir”

“Londres, tradition et modernité” propose ainsi au lecteur une visite de Londres en soixante et un sites, ce qu’on ne peut évidemment pas réaliser en un seul voyage, mais chacun de ces sites nous est présenté dans sa dimension historique ou pour son intérêt culturel, formant une image très complète du Londres contemporain. Dans un style toujours concis et pertinent, chaque notice correspondant à chacun de ces sites nous en restitue la place dans l’Histoire, récente ou plus ancienne, l’ensemble formant un puzzle où événements et personnages se croisent, ce qui permet de se faire une idée assez précise et surtout bien documentée (il n’y a pas moins de cinq cent notes en bas de page) pour découvrir ou redécouvrir cette ville-monde qu’a été et reste Londres.

Ce guide-livre ne vous donnera aucun renseignement ni recommandation de restauration, de shopping, ou de visite: le smartphone est aujourd’hui là pour ça avec l’avantage d’être toujours à jour. En revanche, ce guide peut se lire soit par entrée de chaque monument ou site en étant sur place, mais il peut aussi se lire comme une promenade virtuelle dans Londres avant de s’y rendre. Certes les illustrations photographiques en noir et blanc peuvent sembler un peu austères, mais la richesse de ce livre qui s’adresse à des convaincus à qui l’on n’a plus besoin de vendre l’attrait de cette ville, se situe plutôt dans le plaisir d’un vrai tourisme culturel.

A l’heure où le Brexit semble avoir un peu plus creusé le Chanel entre la France et l’Angleterre, ce livre nous offre ainsi de mieux connaitre, au travers de sa capitale, l’histoire de ce pays et de son peuple qui nous restent “si loin si proches”.

GP