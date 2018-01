Quand le Val de Loire prend l’accent terroir !

C’est dans la langue de « cheux nous » que Bruno Heckmann nous plonge ici avec son dernier opuscule. Petit Dictionnaire des expressions du Val de Loire compile un florilège de mots et d’expressions aussi drôles que croquantes et désuètes. À « éplucher » sans modération !

« Le ch’vau, il m’a culvouané… », « Faudra que j’aille voir le toucheux sinon j’vais finir gambilleux », « Ben voilà, à force de m’verser des rincettes, chui en riolle ! »… Elles ne sont plus ou guère utilisées depuis un bon siècle. Et pourtant elles constituent une partie de notre patrimoine culturel. Variant de l’Orléanais au Blésois, de la Sologne au Gâtinais, mais aussi d’une place de village à l’autre, le patois et les expressions pittoresques survivent malgré tout dans l’esprit de certains habitants du Val de Loire. Aussi, pour éviter que cette langue aux accents France profonde tombe totalement dans l’oubli, Bruno Heckmann, qui s’est instruit à la source, en réunit ici un florilège que l’on pouvait jadis entendre au quotidien dans la vie domestique, lors des travaux de la ferme et des champs, durant la navigation sur la Loire, ou encore quand il s’agissait d’évoquer la santé, la météo….

À ne pas lire « à la galopée »

Ainsi parmi les plus drôles trouve t-on « courir le cotillon » (draguer), « inventer la corde à virer le vent », « à lure-lure » (ni fait ni à faire), « éplucher un livre » (lire un livre entièrement) ; parmi les plus improbables « cognes » (gendarmes), « sauter le pas » (décéder), « ramolli » (amélioré) ; ou encore ces expressions que l’on utilise toujours : « à toute berzingue », « se casser la binette/margoulette », « se cuter », être « flapi », « être franc comme un âne qui recul », « bouffer la grenouille », « faire quatre heures », « se prendre un jus »… Ponctué d’illustrations humoristiques, chaque mot s’accompagne de sa définition et d’une expression dans laquelle il est utilisé.

Bref, un petit dictionnaire qui se veut intergénérationnel, et qui tentera de raccrocher la jeune génération à son identité ligérienne et les plus anciens au bon vieux temps ! Quoi qu’il en soit, un opuscule dont on se délectera au fil des pages et surtout pas « à la galopée » !

E.B.

Petit Dictionnaire des Expressions du Val de Loire. Editions Arthéma. 80 pages, 14 €.