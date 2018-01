Bourges: drame de la maltraitance sur une fillette de six ans

A Bourges jeudi, la mère d’une fillette de six ans et son compagnon ont été mis en examen pour “actes de torture et de barbarie”. Trois autres membres de cette famille sont poursuivis pour non-dénonciation et non-assistance à personne en danger. La petite fille de six ans est dans le coma. Après la mise en examen jeudi de cinq personnes dans une affaire de maltraitance sur une fillette de six ans à Bourges, la présidente de La Voix de l’Enfant, Chantal Brousse, se dit “choquée”. Elle a annoncé sur France Info que l’association va se porter civile et compte poursuivre “les responsables”. Les services sociaux et la justice auprès desquels le cas de cette famille avait été signalée, est mise en cause par l’association. Celle-ci a demandé à être reçue par le Premier ministre.