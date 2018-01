Notre-Dame-des-Landes : dernière ligne droite à Matignon

Décision avant la fin du mois pour le très controversé aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Sera ? Sera pas ? Avant que tombe le verdict présidentiel une ultime consultation se déroule à Matignon. Le Premier ministre a entamé ce vendredi un ultime et vaste tour de table pour échanger avec les élus locaux concernés jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Les élus de Loire-Atlantique ont ouvert le bal. Ceux d’Ile-et-Villaine et du Morbihan seront reçus lundi, du Maine-et-Loire, de Mayenne et de Vendée mardi et le bureau du syndicat mixte aéroportuaire vendredi. Tous s’exprimeront « sur leur conception de ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire mais aussi sur la façon dont ils interprètent le rapport demandé au mois de juin », remis mi-décembre, qui propose de choisir entre « le réaménagement de l’actuel aéroport de Nantes Atlantique » et « le développement d’une nouvelle plateforme aéroportuaire », a fait savoir le Premier ministre. Cette « phase ultime de concertation », destinée à nourrir le choix final de l’exécutif, permettra aussi d’évoquer « l’évacuation du site de Notre-Dame-Des-Landes qui sera ordonnée quelle que soit l’option retenue » a prévenu Édouard Philippe

Interview de Ronan Dantec

Sénateur vert de Loire-Atlantique, seul sur les cinq sénateurs des départements concernés à être ouvertement contre le projet de Notre-Dame-des-Landes comme le député de Rugy .

Comment s’est passé cette rencontre avec le premier ministre ?

Ronan Dantec : Nous avons été bien reçus. Nous étions les premiers, Il en fallait un. Nous avons trouvé un premier Ministre très attentif mais il s’est gardé de toute confidence. Il s’est montré très attentif à ne donner aucune indication sur le choix décisif. Il ne veut surtout pas que cette phase de concertation soit perturbée par le fait qu’on aurait déjà sa position.

Vous avez donc fait un tour d’horizon ?

Ronan Dantec : Nous avons évoqué le cœur du dossier tel que les experts (qui ont rendu leur rapport en décembre) l’ont évalué. Je suis optimiste quant à un aménagement de Nantes-Atlantique. Il coûte 350 millions d’euros de moins pour le même service. Il met en cause 300 hectares d’urbanisation et non les 10 fois plus de terres agricoles de Notre-Dame-des-Landes. Il m’est aussi apparu très important de sortir du seul débat de l’aéroport. Édouard Philippe a été maire du Havre et sait donc ce qu’est l’aménagement d’une grande zone portuaire et de l’environnement régional d’un port. Il faut désenclaver celle de Nantes, revoir le ferroviaire c’est un projet très important tourné vers l’avenir. Nous avons également évoqué la fermeture en 2018 de la centrale thermique de Cordemais qui concerne 1000 emplois.

Quoi qu’il en soit la Zad sera évacuée. Comment cela peut-il se passer ?

Ronan Dantec : Le retour à l’état de droit peut se faire, je suis confiant à ce sujet. Il faut se laisser du temps, nommer un médiateur. Il y a des zones à garder pour leur biodiversité exceptionnelle, avoir une cartographie de sortie de crise. Il faut réaffecter les terrains. Le gouvernement devra avoir une grosse discussion avec la Confédération Paysanne et la FNSEA, les deux syndicats agricoles, veiller aux équilibres.

Recueilli par F.C.