Elise Berthelier, notre Orléanaise comédienne-auteure-chanteuse-compositeure, continue ses aventures parisiennes et banlieusardes déjantées, mais bourrées de sens profond (et pas commun!) de tranches de vie, avec toute sa bande…Moteur.

Sur un quai du RER Survilliers-Fosses, le 2 Janvier. .

– Micheline ! Bonne année ! Mais t’as toujours la gueule de bois ma parole…

-Gastro le 24, mon 31 était naze, mais y’a le concert d’Elise le 12 janvier.

-Top, paraît qu’elle a une super chanson sur Noël !

– Oui, elle tient son guépard en céramique de là…

-Bon je vais pas rater ça.

-Moi non plus, et si ça se trouve j’emballerais plus qu’au 31.



Je vous attends nombreux avec Micheline et mon guépard

Vendredi 2 janvier à 19h45

Au Kibelé

12 rue de l’Echiquier

75010 Paris

(on y mange très bien)

Entrée libre

Réservation souhaitée ici