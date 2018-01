Orléans, jumelle de la Nouvelle Orléans

C’était dans les tuyaux depuis le 28 novembre dernier, cette fois-ci c’est fait, c’est signé : depuis le 5 janvier, Orléans est officiellement jumelée avec la Nouvelle Orléans (Louisiane). Les maires des deux villes – Olivier Carré pour Orléans et Mitch Landrieu pour son homologue américaine – ont officialisé le jumelage lors d’une cérémonie à laquelle six membres du conseil municipal orléanais, plus le nouveau directeur de l’Office de tourisme, la directrice générale adjointe économie et attractivité, la responsable des relations internationales et une représentante d’Orléans Val de Loire évènements.

Deux fleuves, deux ambiances

Lors de la venue de la capitale de la Louisiane à Orléans fin novembre, les deux villes avaient émis le souhait de collaborer ensemble sur des problématiques qui leur semblent à priori similaires : l’eau et les risques majeurs (Mississippi d’un côté, Loire de l’autre) ; le tourisme ; la culture et le patrimoine ; l’éducation et la formation. Pendant ce voyage (du 4 au 8 janvier) la délégation orléanaise a également assisté à une parade célébrant le jour de la naissance de Jeanne d’Arc ; elle a aussi emporté dans ses bagages quatre costumes de l’association Orléans Jeanne d’Arc, prêtés pour « Krewe de Jeanne d’Arc », chargé de l’organisation du défilé (les costumes de Dunois, de Xaintrailles, d’un page et la robe de Jeanne d’Arc rouge à feuilles vertes).