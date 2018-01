Législatives: Christophe Castaner va lancer samedi la campagne de Mélusine Harlé dans le Loiret

L’élection législative sur la 4 ème circonscription du Loiret, à refaire après son annulation par le Conseil constitutionnel pourrait bien faire figure de test national, les 18 et 25 mars prochain. Mélusine Harlé (LREM) qui avait déposé le recours contre Jean-Pierre Door élu de huit voix, se représente. En tout état de cause LREM, le parti du président Macron, compte bien mettre le paquet pour y faire au moins bonne figure, voire y déloger Jean-Pierre Door, le sortant LR, vice-doyen de l’Assemblée nationale et toujours maire de Montargis, qui a été invalidé après avoir brigué en juin un quatrième mandat.

Ainsi pour le lancement de sa campagne samedi prochain 13 janvier, Mélusine Harlé va bénéficier de la présence d’une grosse pointure, Christophe Castaner, le délégué général de LREM qui est aussi resté secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement. Quelles chances de l’emporter pour Mélusine Harlé alors qu’une candidate de LREM ne bénéficiera plus de l’état de grâce de juin

2017 dans la foulée de l’élection d’Emmanuel Macron? En tous cas les militants locaux de LREM y croient dur comme fer, se mobilisent et seront présents à cette réunion à l’image de Jean Bertaud, maire de Dordives et président du Comité de soutien de Mélusine Harlé, les trois députées du Loiret de la majorité, Stéphanie Rist (LREM-1ère), Caroline Janvier (LREM_2ème) , Richard Ramos (MoDem, 6 ème), son suppléant Jean-Louis Bayet, et François Sarrazin, le délégué de LREM pour le Loiret.

Ce lancement de campagne aura lieu…à la campagne à Sainte-Geneviève des Bois, samedi 13 janvier, de 16h à 18h, salle Marcel Lespagnol, 3 rue de la Cigogne.