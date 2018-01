Loir-et-Cher : le préfet adresse ses vœux aux forces de sécurité intérieure

Jean-Pierre Condemine, préfet de Loir-et-Cher, a reçu les représentants des forces de sécurité intérieure mardi 9 janvier en fin de matinée, à la préfecture du département à Blois. Une soixantaine de représentants des forces de police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, Prévention routière, Sécurité civile sont venus trinquer à la nouvelle année dans les salons préfectoraux.

À quelques heures de l’annonce, par le gouvernement, de mesures en faveur de la sécurité routière, le préfet a redit sont souhait de “redresser la situation” en Loir-et-Cher, en jetant “toutes nos forces dans la bataille”. 2017 en Loir-et-Cher est une “année noire” pour le préfet déplorant une augmentation de 16 % des accidents de la route, occasionnant + 30% de blessés corporels et 5 morts de plus qu’en 2016 (34 personnes). “C’est tout l’objet du document cadre sur lequel nous travaillons”, insiste-t-il.

Côté délinquance, “on constate une stabilité des chiffres, avec des points d’attention concernant les cambriolages, et les violences non crapuleuses essentiellement dans la sphère familiale”, a-t-il ajouté. Jean-Pierre Condemine a loué “la face caché du travail des service de sécurité et de secours : la phase de préparation à la crise, la prévention et la prévision”. Risques terroristes, naturels, technologiques et transports : de nombreux exercices permettent aux forces de sécurité et de secours d’être opérationnelles, tout en continuant leur modernisation notamment la police et la gendarmerie, équipées de tablettes avec accès direct aux fichiers centraux nécessaires en cas de contrôles, par exemple.

F.S.