“Silence coupable” contre l’islamisme politique: Céline Pina à Orléans le 20 janvier

Ignorance, naïveté ou complaisance ? Où en sont nos institutions et nos élus, dans le combat contre l’Islam Politique et la défense de la laïcité ?

Rencontre-débat avec Céline Pina ancienne élue, essayiste, auteur du livre «Silence coupable », cofondatrice avec Fatiha Boudjahlat du Mouvement citoyen, laïque et républicain Viv(r)e la République. Née en 1970, diplômée en sciences politiques, Céline Pina a été adjointe au maire de Jouy-le-Moutier dans le Val-d’Oise et conseillère régionale Île-de France. Elle s’intéresse particulièrement aux questions touchant à la laïcité, à l’égalité, au droit des femmes, à la santé et aux finances sociales.

Samedi 20 janvier à 15 heures, au café « le Grand Martroi » place du Martroi à Orléans.

contact : vivrelarepublique45@gmail.com