Une France rurale, à 80 km/h

C’est fait, depuis ce jour, même si la mesure n’entrera vraiment en vigueur que le 1er juillet : la vitesse est abaissée à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes à deux voies sans séparateur central. Autrement dit les 400.000 km de routes départementales, appelé aussi « réseau secondaire ». Objectif du gouvernement : faire baisser la mortalité sur les routes, repartie à la hausse depuis 2014. Une mesure qui divise, et dont personne aujourd’hui ne sait si elle sera réellement efficace, les résultats des tests effectués sur 81 km de routes entre 2015 et 2017 n’ayant pas été rendus officiels…

Le CISR (Comité interministériel de Sécurité routière) a rendu son verdict, et le Premier ministre Édouard Philippe y était, personnellement, favorable : la vitesse sera donc abaissée à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires, au lieu de 90 km/h actuellement, à compter du 1er juillet. Partir en vacances pied au plancher sur les petites routes de campagne ? N’y pensez plus… même si, à 90 km/h on allait déjà pas bien vite, eut égard aux nombreux changements de limitations de vitesse (30, 50 et 70 km/h) : la vitesse moyenne constatée sur les routes départementales est de 84 km/h. Ces routes à deux voies, sans séparateur central, sont majoritairement les routes départementales, et quelques rares tronçons de routes dites « nationales » non équipées. Une mesure que le Premier ministre sait « impopulaire », mais dont il prend le risque, pour « sauver des vies ». 200 à 400 vies par an seraient ainsi « sauvées », mais comment en être sûr, quand les résultats des tests effectués entre 2015 et juillet 2017 sur 81 km de voies seulement ne sont pas rendus publics ? À ce sujet, le président du Sénat Gérard Larcher, a solennellement demandé dimanche 7 janvier sur RTL que ces résultats lui soient livrés, appuyant une demande faite officiellement trois jours plus tôt par une cinquantaine de sénateurs ; sans succès pour l’heure. Que cachent les résultats de ces tests ? De là à imaginer qu’ils n’ont pas été très concluants… Édouard Philippe a cependant prévenu que « Si les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances au 1er juillet 2020, le gouvernement prendra ses responsabilités ». La facture liée au changement des panneaux sera « intégralement prise en charge par l’État ».

Prévention ? Répression ?

Les partisans de cette baisse de la vitesse avancent les chiffres de la mortalité routière, repartis à la hausse depuis 2015. En 2016 notamment c’est sur une partie des 400.000 km de routes « départementales » qu’on eu lieu 55 % des accidents mortels : 1.911 tués sur les 3.477. 32 % de ces accidents l’ont été à cause de vitesses excessives. Elles aggravent les premières causes d’accidents qui demeurent comportementales : conduite sous l’emprise d’alcool, de stupéfiants, et distractions au volant à savoir usage du smartphone… Est-ce d’abaisser à 80 km/h la vitesse sur les routes qui va changer ces comportements-là ? Beaucoup en doute, à commencer par les associations d’automobilistes qui sont vent debout contre cette décision. La plus connue, 40 millions d’automobilistes regrette franchement qu’on « s’accroche à la vitesse, sans s’attaquer aux vraies causes de la mortalité sur les routes, en premier lieu les conduites sous alcool et stupéfiants, et l’usage du téléphone mobile ou tout autre objet occasionnant une distraction ». Dans le collimateur également : la fatigue. Fait-on suffisamment de prévention avec ce tout répressif ? Probablement pas.

La présence des radars automatiques n’a pas changé grand chose

Les partisans de cette baisse de vitesse – notamment la Ligue contre la violence routière – sont eux plutôt satisfaits de ces mesures. Jean-Luc Carl, correspondant local de Loir-et-Cher, estime que « c’est une très bonne nouvelle. Ça correspond aussi à une demande sociale, notamment des riverains des routes départementales, qui demandent un abaissement de la vitesse ». Il reconnaît aussi que « pour que ça soit crédible, il faudra que ça soit suivi d’effets et de contrôles ».

Derrière ce que certains qualifient de mesurette, qui pourrait encore aggraver le fossé grandissant entre une France plutôt métropolitaine bien équipée (aux routes munies de séparateurs centraux) et une France rurale aux routes à 80 km/h, l’autre étage de la fusée sera celui de l’arrivée progressive en 2018 des radars embarqués à bord de véhicules conduits par des société privées. Quasiment indétectables, pouvant attraper des contrevenants dans les deux sens, ces véhicules radars suscitent bien des interrogations, dont il est pour le moment bien difficile d’obtenir des réponses auprès des autorités compétentes – notamment les préfectures de Loir-et-Cher et du Loiret – qui ne savent encore rien sur l’arrivée de ces fameuses société privées de radars embarqués. Magcentre.fr espère pouvoir en dire plus dans une enquête en cours à paraître prochainement.

En attendant, les automobilistes des routes de campagne ont six mois pour se préparer à devoir jongler entre la 5e vitesse (où ils seront en sous régime) et la 4e (où ils seront en surrégime, et donc en surconsommation, pas très écologique) pour tenter de se maintenir à 80 km/h. Et surtout se souvenir que depuis 2014, le nombre de radars automatiques a été augmenté en France… sans que rien ne change (1). Répression, vous avez dit répression ?

F.Sabourin.

(1) Le nombre de radars automatiques fixes est actuellement de 4.600 en France ; 100 de plus sont annoncés en 2018. Il était de 2.200 en 2012. En 2016 ils ont rapporté 920 M€. Leur coût de fonctionnement s’établirait autour de 220 M€ par an pour la totalité des radars.

NB : plus d’informations et de réactions sur ces mesures en lisant Magcentre.fr dans les prochains jours.