Orléans : la secrétaire d’État est venue faire les soldes

Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances, a parcouru la rue Royale d’Orléans et rencontré plusieurs commerçants au premier jour des soldes. La veille, elle avait annoncé – depuis Paris – la volonté du gouvernement de réduire les deux périodes de soldes (hiver et été) à quatre semaines au lieu de six.

De son propre aveu, Delphine Gény-Stephann fera bien les soldes, « comme tous les ans mais sans doute plus rapidement que d’habitude ». Elle a pourtant pris un peu de temps – une heure et demie – pour visiter quelques magasins orléanais de la très chic et rénovée rue Royale, sous les arcades, à la rencontre de commerçants qui ouvraient mercredi 10 janvier le premier jour des soldes d’hiver.

Accompagnée du préfet Jean-Marc Falcone, de la députée LREM de la 1ère circonscription Stéphanie Rist, de François Foussier, adjoint en charge du commerce, d’élus de la Métropole, du vice-président du Conseil régional Harold Huwart et des présidents de Chambres consulaires, Delphine Gény-Stephann s’est prêtée de bonne grâce à ce marronnier médiatique hivernal. Dans sa musette, l’annonce, la veille, de la volonté du gouvernement de réduire les deux périodes de soldes à quatre au lieu de six semaines actuellement. « Elles seront plus courtes pour être plus dynamiques, plus énergiques plus resserrées plus claires aussi pour les consommateurs, un peu perdu au milieu des nombreuses périodes de promotions, ventes privées, déstockages etc. » a-t-elle expliqué. « En dehors des périodes de soldes, les commerçants pourront s’organiser, pour faire une sorte de black friday à la française par exemple ou toute autre action », a-t-elle ajouté, insistant sur le « travail de concertation qui sera mené en 2018. Déjà nous avons constaté des points de convergence entre les grandes firmes et les indépendants, malgré les visions différentes ».

Web, ventes privées : la concurrence est rude

« Ça me conviendrait », estime Elsa Pinault, gérante d’un magasin de prêt-à-porter féminin rue Royale, « il faut que les centres-villes redeviennent originaux pour attirer des clients tentés par les achats sur Internet. La qualité de l’accueil, la connaissance des produits, de la mode, c’est important, mais au-delà de ça il faut qu’ils soient heureux d’acheter ». Trois Français sur quatre avouent aimer faire les soldes et se déplacer dans les magasins à cette occasion-là. Le web et les ventes privées – y compris sur le web – sont de sérieux concurrents à la fois pour les soldes elles-mêmes, mais aussi pour les commerçants traditionnels. Même s’il est à noter qu’Orléans souffre moins que d’autres villes moyennes de même strate de la fameuse vacance commerciale. La métropole comptabilise entre 500 et 550.000 m² de commerces. La problématique est plus serrée dans d’autres villes de la région comme Châteauroux, Bourges ou Blois, ville où les commerces indépendants de centre-ville souffrent beaucoup des zones commerciales périphériques et du commerce sur Internet. Et aussi de la paupérisation de leurs centres-villes… Même pendant les soldes, il faut avoir du « pouvoir d’achat », qui n’est pas extensible pour tout le monde.

F.Sabourin.