Parcoursup remplace Admission post-bac

Dès lundi prochain, 15 janvier, les lycéens de terminale désirant poursuivre des études supérieures ou les étudiants désirant se réorienter, auront à leur disposition la nouvelle plateforme « Parcoursup » qui remplace désormais « Admission post-bac » Cette nouvelle plateforme fait partie des mesures de la loi d’orientation et de réussite des étudiants adoptée le 19 décembre.

Les candidats pourront inscrire et préciser leurs vœux jusqu’au 13 mars. A partir de cette date il ne leur sera plus possible de modifier leurs voeux mais ils pourront compléter leur dossier de candidature et ajouter pièces et documents demandés pour certaines formations jusqu’au n31 mars. Ils recevront les réponses à partir de mai.

10 voeux maximum

Le lycéen inscrira dix vœux maximum contre 24 l’année dernière sans ordre de préférence. Il ne sera plus obligé d’inscrire une filière non sélective. Pour chaque vœu il devra faire état de sa motivation. Sera aussi transmise aux universités une fiche « avenir » regroupant les notes du lycéen en première et en terminale, l’avis du conseil de classe, ses compétences évaluées par les

professeurs. Le candidat aura en outre la possibilité de formuler « 20 vœux multiples » au maximum, par exemple une licence informatique pour toutes les universités d’une seule académie, ce qui lui laissera plus de chance d’obtenir une formation dans la filière de son choix.

Le candidat pourra postuler hors de son académie. Das les filières « en tension » où le nombre de

candidatures excède le nombre de places, les universités devraient privilégier les candidatures dont

les projets, les acquis et les compétences correspondent le mieux la formation. A partir de mai, le candidat recevra une alerte lorsqu’il aura une ou des réponses : « Oui, Oui si, en attente » pour les filières non sélectives (licences générales). Un « non » ne pourra être émis que par les filières sélectives (classes préparatoires, BTS, IUT).